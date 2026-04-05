Bu Uygulamada Herkes Birbirinin Şarkısını Kopyalayabiliyor

Teknoloji şirketleri, yapay zeka alanında son birkaç yıldır yarış içinde. Her ne kadar dünya genelinde ChatGPT ve benzeri sohbet botları daha yaygın olsa da bunların haricinde video, müzik ve ses tarafında da oldukça sıkı bir rekabet söz konusu. Özellikle ses odaklı hizmet sunan şirketler arasında ise ElevenLabs ön plana çıkıyor.

Yakından takip edenler bilecektir, yazıyı sese çevirme ve ses klonlama gibi araçlara sahip olan ElevenLabs, uzun bir süredir hizmet yelpazesini genişletmeye çalışıyordu. Odak noktasında ise müzik oluşturma aracı yer alıyordu. Hizmet için kapsamlı bir geliştirme sürecinden geçen şirket, an itibarıyla ElevenMusic olarak adlandırdığı bu uygulamasını kullanıma sundu.

ElevenMusic'in Özellikleri Neler?

ElevenMusic, Suno ve benzeri müzik odaklı yapay zeka araçlarına karşı bir rakip olarak nitelendirilebilir. Söz konusu platformlarda olduğu gibi bu platformda da sadece yazarak kendi şarkınızı oluşturabiliyorsunuz. Şarkının uzunluğunu, söz içerip içermeyeceğini yani vokal seslendirme olup olmayacağını, hangi enstrümanların kullanacağını kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Spotify ve Apple Music gibi müzik dinleme uygulamalarında olduğu gibi bu uygulamada da günlük ruh hâline göre özel çalma listeleri, en iyiler listesi ve yeni çıkanlar gibi bölümler bulunuyor. Bu sayede nasıl bir ruh hâline sahipseniz ona uygun şarkılar keşfedebiliyor veya popüler müzikler dinleyerek insanların neye ilgi duyduğunu görebiliyorsunuz.

ElevenMusic'te Başkalarının Şarkıları Dinlenebiliyor mu?

ElevenMusic, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan şarkıları dinlemenize izin veriyor. Böylelikle başkalarının neler yaptığınızı hızlıca öğrenebiliyorsunuz. Hatta sadece bununla da sınırlı kalmıyorsunuz. Remix özelliğini kullanarak diğer kişilerin oluşturduğu şarkıları kopyalayabiliyor, kendi promptlarınızı yani metin istemlerinizi girerek bunları kendinize uygun hâle getirebiliyorsunuz.

ElevenMusic Ücretli mi?

ElevenMusic, freemium bir model tercih ediyor. Yani ne ücretli ne ücretsiz diyebiliriz. Eğer hiçbir şekilde ödeme yapmak istemezseniz ücretsiz planı kullanabiliyorsunuz fakat bu plan beraberinde birkaç kısıtlamayı da getiriyor. Her gün sadece yedi tane şarkı oluşturabiliyorsunuz, barındırabileceğininiz müzik sayısı da sınırlı. Temel özelliklerden faydalanmak açısından yeterli bir plan olduğunu söylemek mümkün.

Diğer yandan ElevenLabs, bu uygulamadan yararlanmak isteyenler için bir ücretli plan da sunuyor. Bunu tercih edenler, ayda 500 adet şarkı oluşturabiliyor. Öte yandan 500 GB depolama alanına sahip oluyor. Söz konusu plan, size ayrıyeten bütün stil ve ruh hallerine de erişim imkânı sağlıyor.

Editörün Yorumu

ElevenMusic, bana göre Suno'ya güçlü bir rakip olmuş. Bunu da ElevenLabs'in ses odaklı yapay zeka modellerinde kaydettiği ilerlemeye bağlıyorum. Şirket, uzun süredir bu alanda çalışıyor. O yüzden yeni modellerinin işlevsel olması da bana pek şaşırtıcı gelmiyor. Her ne kadar yapay zeka ile oluşturulan şarkıları pek sevmesem de eğer ileride müzik yapmam gerekirse gözden geçirebilirim.