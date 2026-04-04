Türkiye'nin En Çok Kullandığı Yapay Zeka Belli Oldu

Yapay zeka destekli sohbet botları artık pek çok kullanıcının günlük hayatında önemli yere sahip. Herhangi bir konuda yardımcı olan kişiler, detaylı cevap almak için ChatGPT ve benzeri sohbet botlarına başvuruyor. Peki, Türk kullanıcılar bunların arasından en çok hangilerini kullanıyor? Statcounter'ın geçen ayın başından bu yana takip ettiği web trafiği sayesindeyse Türkiye'de en popüler sohbet botları açıklığa kavuştu.

Türkiye'de En Çok Hangi Sohbet Botları Kullanılıyor?

ChatGPT (%88,72) Gemini (%7,24) Microsoft Copilot (%1,77) Perplexity (%1,53) Claude (%0,67) Deepseek (%0,08)

Mart 2026'nın başından bu yana Türkiye'de en çok kullanılan yapay zeka destekli sohbet botlarının başında ChatGPT Geliyor. Aslına bakacak olursanız OpenAI'ın sohbet botu uzun zamandır zirvede konumlanıyor ve bu bir tesadüf değil. Sürekli olarak en çok kullanılan sohbet botu olmasının bir sebebi bulunuyor.

ChatGPT, bundan birkaç yıl önce ilk kez gelişmiş bir sohbet botu olarak herkesin kullanımına açıldı. Pek çok insan, OpenAI'ın bu sohbet botu sayesinde yapay zeka ile tanıştı. Daha önce bu teknoloji ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kişiler, neredeyse her gününü ChatGPT ile sohbet ederek geçirmeye başladı. Zaman içinde ChatGPT ismi "Google" gibi herkes tarafından bilinen bir isim hâline geldi.

İkinci sırada konumlanan Gemini, Google tarafından geliştirildi. Tahmin edebileceğiniz gibi, OpenAI'ın sohbet botundan çok sonra piyasaya sürüldü. Hatta ilk başta ismi Bard'dı ama ChatGPT'nin yanında bir hayli zayıf kalıyordu. Daha sonra kullanıcıların karşısına çok daha gelişmiş bir modelle çıkma kararı aldı. Yapay zeka alanındaki tüm hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak için de Gemini ismini tercih etti. İlk kullanıma sunulmasından bu yana model epey gelişti, bugün ikinci sırada yer alması da ChatGPT gibi rastlantı sayılmaz.

Dünyada En Çok Hangi Sohbet Botları Kullanılıyor?

ChatGPT (%80,78) Perplexity (%9,88) Gemini (%4,02) Microsoft Copilot (%3,7) Claude (%1,11) Deepseek (%0,52)

Dünya genelinde en çok kullanılan sohbet botlarına baktığımızda zirve yine aynı kalıyor ama ikinci sırada ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Perpelxity, yüzde 9,99'luk kullanım oranı ile Gemini'ı gerisinde bırakıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, Google'ın arama motoruna karşı başarılı bir kampanya yürütmesi olabilir.

Daha önce kullanmayanlar için Perplexity, kullanıcılara sadece sohbet botu olarak değil, yapay zeka destekli bir arama motoru olarak da hizmet veriyor. Kullanıcı bir soru sorduğunda model hem cevap veriyor hem de yararlandığı kaynakları sıralıyor. Bu da özellikle yapay zekadan aldığı bilgileri doğrulamak isteyenler açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

En Çok Kullanılan Sohbet Botları Nasıl Belirleniyor?

StatCounter gibi web trafiğini ölçerek veri sunmaya odaklanan hizmetler, web sitelerine yerleştirilen izleme kodlarından elde edilen bilgilerden faydalanıyor. Bu kod, kullanıcı bir web sayfasını ziyaret ettiğinde çalışıyor ve ülke, tarayıcı (Chrome, Firefox vb.), işletim sistemi, sayfa görüntüleme süresi ve benzeri bilgilere sahip olunuyor. Kullanıcının adı ve soyadı gibi kritik bilgiler dahil değil. Bu yöntemle sadece genel veriler elde edilebiliyor.

Editörün Yorumu

Türkiye'de en çok kullanılan sohbet botları benim için pek şaşırtıcı değil. ChatGPT, ülke genelinde aşırı benimsenmiş durumda. Gemini da özellikle Nano Banana (görsel oluşturma modeli) ve Veo 3 (video oluşturma modeli) entegrasyonu sonrasında Türkiye'de epey yaygınlaştı. Bu sohbet botlarının arkasındaki şirketler OpenAI ve Google, çok iyi bir pazarlama süreci yürütüyor. Ama diğerleri tanıtım konusunda pek aktif sayılmaz. O yüzden sıralama zaten benim için aşağı yukarı belliydi.

Beni asıl şaşırtan nokta, dünya genelinde en çok kullanılan sohbet botları oldu. Perplexity'nin giderek yaygınlaştığını biliyordum ama bu seviyeye geleceğini tahmin edemezdim. Gemini'ı bile geride bırakması oldukça başarılı bir süreç yönettiğini gösteriyor. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim, Microsoft'un tüm çabalarına rağmen Copilot'ın kullanım oranının hâlâ düşük olduğunu görmek de insana bir noktada üzücü geliyor.