Ben, Robot Filminin Yönetmeninden Elon Musk'a Tepki: Tasarımlar Çalıntı mı?

Tesla tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen We, Robot" etkinliğinde yeni ürünler tanıtılmıştı. Bunlar arasında en dikkat çeken direksiyonsuz Cybercab, 20 kişilik minibüs Robovan ve insansı robot olmuştu.

Kısa sürede ilgi odağı hâline gelen ve sosyal medyada gündem olan yeni ürünlere dair şaşırtan bir tepki geldi. Ben, Robot (I, Robot) filminin yönetmeni Alex Proyas, filmindeki tasarımların söz konusu ürünlerde kullanıldığı gerekçesiyle Elon Musk'ı suçladı.

Tesla'nın Ürünleri ile Filmdeki Araçlar Karşılaştırıldı

Ünlü yönetmen Proyas, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen" ifadelerini kullandı.

Proyas X (eski adıyla Twitter) paylaşımında ayrıca filmdeki robot ve araçlar ile Tesla'nın ürünlerini karşılaştıran bir görsele de yer verdi. Bu görsele baktığımızda filmdeki otomobil, minibüs ve robot ile Tesla'nın yeni ürünleri arasında büyük bir benzerlik olduğunu görüyoruz.

Bu durum ile ilk kez karşılaşılmıyor. Tasarımıyla kendisine hayran bırakan Cybertruck, bazı kişiler tarafından Total Recall filmindeki çelik arabaya benzetilmişti.

Ben, Robot Filmi Hakkında

2004 yılında vizyona giren Ben, Robot filmi 120 milyon dolar bütçe ile çekilmişti ve dünya genelinde 347 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başarmıştı. 2035 yılında geçen film, bir suçun robot tarafından işlenip işlenmediğini araştıran dedektif Spooner'ın hikâyesini konu alıyor.

En iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alan yapımın oyuncu kadrosunda Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood ve daha pek çok isim yer alıyor.

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