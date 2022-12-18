Elon Musk: "Jeff Bezos Beni Kopyalıyor"

Dünyanın en zengin insanları listelerinde sürekli olarak birbirleri arasında yer değiştiren iki isim Elon Musk ve Jeff Bezos, yıllardır süren bir rekabetin içerisinde. Elon Musk, bugün bir takipçisinin Jeff Bezos'un sürekli olarak Elon Musk'ı kopyaladığını iddia ettiği paylaşıma, "Belki de bu bir tesadüf değildir." cevabını verdi.

Dışarıdan bakıldığında Jeff Bezos'un Elon Musk'ın başarılı olduğu tüm sektörlere atılması, gerçekten de böyle bir ihtimalin var olduğunu gösteriyor.

Jeff Bezos Elon Musk'ı Kopyalıyor Mu?

Maybe it’s a coincidence 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

İnternetin patlama yaptığı 2000'li yılların başında zenginler arasında girmeyi başaran Elon Musk ve Jeff Bezos, çok benzer bir kaderi paylaşıyor. Jeff Bezos, dünyanın en büyük internet alışveriş sitelerinden olan Amazon ile ünlenirken Elon Musk, PayPal ile tanınıyor.

Ancak ikilinin iş alanlarının belirli bir noktadan sonra ayrıma uğradığını görebiliyoruz. Elon Musk, PayPal'ı satarak kazandığı tüm parasını elektrikli araçlar üreten Tesla için harcadı. Kısa sürede büyük başarı elde eden ünlü milyarder, Tesla'dan kazandıkları ile çocukluk hayali olan Mars kolonisini gerçekleştirmek adına SpaceX'i kurdu. Jeff Bezos ise tüm gücünü Amazon'u daha da büyütmek için harcadı.

Aslında Jeff Bezos da 2000 yılında kurduğu Blue Origin isimli şirketle Elon Musk'tan çok daha önce uzay ile ilgili olduğunu gösteriyor. Ancak uzun bir süre boyunca şirkete önemli yatırımlar yapmayan ünlü milyarder, Elon Musk'ın SpaceX ile birlikte kazandığı başarının ardından Blue Origin için yatırımlarını artırmıştı.

Öte yandan elektrikli araçlar sektörünün en önemli markalarından olan Tesla'ya benzer bir şekilde Amazon ile birlikte Jeff Bezos da elektrikli araç üretimine adım attı. Ayrıca ünlü milyarderin Elon Musk'ın beyin çipi projesi Neuralink'e benzer bir implant projesi de bulunuyor.

Tüm bu etmenler toplandığında birçok kişi, Jeff Bezos'un Elon Musk'ı kopyaladığını iddia ediyor. Kimin kimi kopyaladığı net olmasa da ikili arasındaki teknoloji savaşının önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracağını söyleyebiliriz.