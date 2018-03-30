Elon Musk Beyinlere Çip Yerleştirecek

Elon Musk’ın kurucu ortaklarından olduğu Neuralink isimli girişim, insanların beyinsel yeteneklerini arttırmak için geliştirmeye başladığı implantları, hayvanlar üzerinde test etmek adına gerekli izinleri aldı.

Gelişen yapay zekayla mücadele etmek için insan beyinlerinin kapasitelerinin arttırılması gerektiğini savunan Elon Musk, bu amaçtaki ilk adımını Neuralink adını verdiği girişimi kurarak atmıştı. Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrinde ofis açan Neuralink, beyin implantlarını denemek adına gerekli izinleri almak için ilk başvurusunu yaptı. Eyaletin gerekli kurumlarına mektup gönderen şirket çalışanlarından Jared Birchall, “vivo testleri için küçük bir oda ve hayvan testlerinde kullanılacak ameliyathane yapmak” amacıyla izin istedi.

Nueralink ofisinde hayvan barındırma ve hayvanlar üzerinde deney yapma amacıyla gerekli izinlerin alındığı belirtilirken, beyin implantları üzerinde yapılacak çalışmaların sürdüğü de söylenenler arasında yerini aldı.

Şirkete ortak olmasından bu yana Neuralink hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Elon Musk, şirketin geliştirdiği ürünlerin son kullanıcıya ulaşması için 7 ile 9 yıl arasında bir sürenin geçmesi gerektiğini belirtmişti. Ünlü girişimci Wait Buy Why sitesine verdiği röportajda Musk, Neuralink teknolojisinin kaza veya yaşlılık sonucu beyinde oluşan hasar ve kabiliyet kayıplarını giderebileceğini vaat etmişti.