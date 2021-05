Elon Musk'tan Dogecoin Yatırımcılarına Uyarı Geldi

Elon Musk'ın Dogecoin uyarısı tüm kripto para yatırımcılarını ilgilendiriyor. Elon Musk, insanları kripto para birimlerine yatırım yaparken "dikkatli" olmaya çağırdı. Tesla ve SpaceX yöneticisi, son haftalarda en popüler kripto para destekçisi olarak ün kazanmaya devam ediyor.

Şaka olarak başlayan ancak şu anda neredeyse 100 milyar dolar değerinde olan Dogecoin'e özel ilgi duyuyor. Hatta kendisini Dogefather olarak değerlendirdi ve önümüzdeki dönemde gerçek para birimi olarak kullanılabileceğini iddia etti.

Musk paylaştığı yeni bir tweet'te, insanların dijital para birimlerine yatırım yaparken dikkatli olmalarını tavsiye etti. Kripto para destekçisi, Nisan ayında yayınlanan bir TMZ röportajında da benzer ifadeler kullanmıştı.

Musk verdiği demeçte, "Açık olmak gerekirse insanlar hayat birikimlerini kripto para birimine yatırmamalı. Bu akıllıca değil" şeklinde konuştu.

Kripto para birimlerine -özellike Dogecoin'e- yatırım yapmanın eğlenceli olduğunu ve karşılığını alabileceğini, ancak insanların kripto para borsasında dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq