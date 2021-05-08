Elon Musk'tan Dogecoin Yatırımcılarına Uyarı Geldi

Elon Musk'ın Dogecoin uyarısı tüm kripto para yatırımcılarını ilgilendiriyor. Elon Musk, insanları kripto para birimlerine yatırım yaparken "dikkatli" olmaya çağırdı. Tesla ve SpaceX yöneticisi, son haftalarda en popüler kripto para destekçisi olarak ün kazanmaya devam ediyor.

Şaka olarak başlayan ancak şu anda neredeyse 100 milyar dolar değerinde olan Dogecoin'e özel ilgi duyuyor. Hatta kendisini Dogefather olarak değerlendirdi ve önümüzdeki dönemde gerçek para birimi olarak kullanılabileceğini iddia etti.

Elon Musk'ın Dogecoin uyarısı

Musk paylaştığı yeni bir tweet'te, insanların dijital para birimlerine yatırım yaparken dikkatli olmalarını tavsiye etti. Kripto para destekçisi, Nisan ayında yayınlanan bir TMZ röportajında da benzer ifadeler kullanmıştı.

Musk verdiği demeçte, "Açık olmak gerekirse insanlar hayat birikimlerini kripto para birimine yatırmamalı. Bu akıllıca değil" şeklinde konuştu.

Kripto para birimlerine -özellike Dogecoin'e- yatırım yapmanın eğlenceli olduğunu ve karşılığını alabileceğini, ancak insanların kripto para borsasında dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021

TMZ röportajında, "Spekülasyon yapmak ve biraz eğlenmek istiyorsanız, kripto'nun dünyanın gelecekteki para birimi olma ihtimaline sahip. Önümüzdeki dönemde hangisi olacak? Belki birden çoğu olacak. Ancak günümüzde bunların hepsi spekülasyon" dedi.

Musk, son aylarda kripto para birimleriyle yakından ilişkili hale geldi. Dogecoin tanıtımının yanı sıra, Tesla ile kazancı elektrikli arabalarının karını geride bırakan büyük miktarlarda Bitcoin satın aldı.

Musk'ın herhangi bir kripto para birimi ile ilgili tweet'leri genellikle fiyatı yükseltiyor. Bu durum, takipçilerin nereye yatırım yapacaklarına dair tavsiyesini aldıklarını da gösteriyor. Dogecoin'e ilgi duyduğundan beri, Bitcoin'den 100 kat daha yüksek büyüme ile fiyatı birçok kez artış yaşadı.

Türkiye'de kriptoya vergi geliyor: Bakan açıkladı

Denetleme ve vergilendirme konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para ve terörizmin finansmanı konusunda çalışma yapan Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) bu platformlara yönelik tedbir alınmasını istediğini sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak söz konusu platformların denetlenmesine dair gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Elvan, "Bizim de taslak bir çalışmamız var şu anda, bir kanun teklifi olacak muhtemelen. Arkadaşlarımız çalıştılar, biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi.