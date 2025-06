Dostluktan Düşmanlığa: İşte Elon Musk ve Trump Arasındaki Gerilimin Perde Arkası!

Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki, son aylarda dostluktan açık bir siyasi çatışmaya dönüşerek dikkat çekici bir evrim geçirdi. Hatırlarsanız, ikili ABD'deki seçim dönemi ve sonraki süreçte dostane bir ilişki kurmuş, hatta Elon Musk yeni ABD Hükümeti'nde Devlet Verimliliği Departmanlığı'nın baş koltuğuna oturmuştu.

Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, Elon Musk ile Donald Trump arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdi. Öyle ki, Elon Musk son açıklamasında Trump’ın kendisi olmadan seçimi kazanamayacağını dile getirirken, Başkan Trump ise karşılık olarak, Musk’ın şirketlerine sağlanan devlet desteklerini kesmekle tehdit etti.

Peki bir zamanlar aynı safta yer alan bu iki isim, nasıl bu noktaya geldi?

Musk, Ocak 2025’te Trump’ın kararıyla kurulan DOGE’un başına geçmiş ve federal harcamaları azaltmaya yönelik projelerde yer almıştı. Ancak yasal görev süresi olan 130 günün ardından, 30 Mayıs 2025’te resmî olarak görevinden ayrıldı. Trump, Musk'ın danışmanlık görevine devam edeceğini duyurmuştu. Bu noktaya kadar aralarındaki ilişki dostane görünüyordu.

Kopuş ise, Musk’ın Trump yönetiminin Kongre’ye sunduğu dev harcama paketini sert şekilde eleştirmesiyle başladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Musk, “Artık dayanamıyorum. Bu devasa, mide bulandırıcı ve çıkar odaklı harcama paketi tam bir rezalet,” ifadelerini kullandı.

Musk’ın açıklamaları Trump cephesinde sert karşılık buldu. Başkan Trump, Musk’ı “nankör” olmakla suçladı ve söz konusu tasarıyı herkesten önce Elon Musk’ın bildiğini iddia etti. Bu açıklamalara karşılık veren Musk ise “Bu tamamen yanlış. Tasarı bana asla gösterilmedi. Hatta Kongre üyeleri bile oylamadan önce metni okuyamadı,” diyerek tepki gösterdi.

Trump, Musk’a yönelik “nankörlük” suçlamasının ardından, Pensilvanya’daki seçimleri örnek göstererek onun desteği olmasa bile başkanlık seçimlerini kazanabileceğini savundu. Bu açıklamaya sert bir şekilde karşılık veren Elon Musk ise, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi." ifadesiyle tepkisini gösterdi.

Bununla da yetinmeyen Elon Musk, dakikalar içinde tüm dünyada gündem olan Epstein davasına da Trump’ı dahil etti. Ünlü milyarder, sosyal medya hesabından “Donald Trump, Epstein dosyalarında yer alıyor” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu açıklama kısa sürede büyük yankı uyandırarak sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.