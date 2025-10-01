Nothing'den Efsane Araç! Kod Bilmeden Uygulama Yapabileceksiniz

Yenilikçi akıllı telefon üreticisi Nothing, kullanıcıların kendi uygulamalarını yapmasına imkân tanıyan Playground'u tanıttı. Üstelik bunun için herhangi bir kod bilgisine sahip olmanıza ve yüzlerce satır kod yazmanıza gerek yok. Sadece birkaç kelime girerek istediğiniz gibi bir uygulama geliştirebileceksiniz.

Nothing'in Playground Aracı Ne Sunuyor?

Nothing'in yeni yapay zeka destekli aracı Playground, kendi mini uygulamalarınızı geliştirmenize imkân sunuyor. Aracın oluşturduğu uygulamalar yalnızca birkaç kelimeden oluşan metin istemlerine dayanıyor. Şimdilik sadece basit widget'lar (ana ekrana yerleştirebildiğiniz kolay erişebilir ve işlevsel araçlar) oluşturabiliyorsunuz. Buna ek olarak hâlihazırda mevcut uygulamaları da özelleştirebiliyorsunuz.

Dilediğiniz hâle getirebileceğiniz uygulamalar, Essential Apps'te bulunuyor. Mevcut uygulamalar arasında uçuş hatırlatma, günlük içilecek su hedefi, zar atma, hesap makinesi, Flappy Bird tarzı oyun gibi son derece basit uygulamalar yer alıyor. Bunları hiç teknik bilgi gereksinimi olmadan özelleştirebilirsiniz ancak biraz kodlama bilginiz varsa kodların üzerinde değişikliğe giderek uygulamayı bambaşka hâle getirmeniz de mümkün.

Şirket daha önce de Nothing Phone (3a) serisi akıllı telefonlarla birlikte yapay zeka destekli Essential Space'i sundu. Bu uygulama, üretkenliğinizi arttıracak tüm özellikleri tek bir yerde toplayarak size büyük kolaylık sağlıyor. Bunun için özel olarak sunulan tuşa sadece bir kere bastığınızda o anda görüntülenen şeyin ekran görüntüsünü veya fotoğrafını alıyor. Basılı tutulduğunda ise görüntünün yanı sıra sesli not kaydetmenize imkân tanıyor.

Bu özellik, daha sonra kaydedilen görüntüyü yapay zeka ile baştan aşağı analiz edip otomatik olarak düzenli hâle getiriyor. Kullanıcı eğer isterse önemli bilgileri hızlıca elde etme gibi özelliklerden yararlanabiliyor. Bütün bu özellikler, kullanıcıların aklına bir anlığına gelen fikirleri unutmasını neredeyse imkânsız yapıyor.

Nothing'in bu yeni yapay zeka aracı da tıpkı Essential Space gibi yapay zekanın gücünden sonuna kadar yararlanmanıza yardımcı olacak. Üstelik şirket, bu yapay zeka araçları için şu anlık herhangi bir ücret talep etmiyor. Ayrıca yapay zeka hizmetini yakın zamanda bir ücretli olarak sunmak gibi bir planı da bulunmuyor. Tüm önceliğin yeni araçlarına yakından ilgi gösteren bir topluluk inşa etmeye verildiği görülüyor.