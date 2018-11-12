Elon Musk’ın Devrim Niteliğindeki Projesinin Detayları Belli Oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, uydu üzerinden gezegenin tamamına ucuz internet sağlamayı hedefliyor. Ünlü mucidin Starlink olarak adlandırdığı görkemli projesinin detayları belli olmaya başladı.

Musk, bir süredir küresel internet alanı kurmanın hesaplarını yapıyor. Ünlü girişimcinin uzay şirketi SpaceX, geçen şubat ayında Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) 2019 ile 2027 yılları arasında düşük yörüngeli uydularını uzaya göndermek için izin almıştı.

Musk, Starlink olarak bilinen projeyi ilk kez 2015 yılında açıklamıştı. "İnterneti uzayda yeniden yaratacağız. Hedefimiz, uzun mesafeli internet trafiğinin bu ağ üzerinden yapılmasını sağlamak” diyen Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, büyük heyecan uyandıran projesini hayata geçirmek için önemli bir mesai harcıyor.

University College London'dan Mark Handley, Starlink'in nasıl görüneceğine dair ayrıntılı bir simülasyon oluşturdu.

Buna göre, Dünya yörüngesinin 1.150 ile 1.325 kilometre uzaklığına 4.425 adet uydu yerleştirilecek. Starlink üzerinden bir internet mesajı gönderilirken, bir uydu diğer bir uyduyla bağlantı kurmak için radyo dalgalarını kullanacak. Radyo dalgaları, lazerler kullanılarak uydudan uyduya ulaştırılacak.

SpaceX, Ka (20/30 GHz) ve Ku (11/14 GHz) bant frekanslarını kullanacak ve 1 Gbps bağlantı sunacak. Mevcut internet hızını iki kat artırmayı ve gezegenin her bir noktasını internetle buluşturmayı hedefleyen Starlink projesi, önümüzdeki 10 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak ve uydudan internet hizmetinin öncüsü olacak.

Şirket, ilk Starlink uydularını 2019’a gönderecek. Onu, 2024 yılında fırlatılacak ikinci uydu takip edecek. Projenin, 2020 yılında sınırlı kapasiteyle de olsa hizmete geçmesi hedefleniyor.