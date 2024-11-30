Sosyal Medyada Bir İlk! Elon Musk ve X, Alex Jones’un Infowars Satışında Mahkemeye Dahil Oldu

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X ile, komplo teorisyeni Alex Jones’un Infowars hesabının satışına yönelik devam eden yasal sürece atıldı. Böyle bir hareket, sosyal medya dünyasında bir ilke imza attı. Çünkü bir sosyal medya platformunun hesap mülkiyetiyle ilgili yasal bir ihtilafta ilk kez doğrudan taraf olması nedeniyle türünün tek örneği.

X, Platform Satışı Kararına İtiraz Etti

Alex Jones’un sahibi olduğu Free Speech Systems, Sandy Hook İlkokulu katliamı kurbanlarının ailelerine yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Bu borcun bir kısmını karşılamak için şirket iflas yoluyla açık artırmaya çıkarıldı. Satışı kazanan ise mizahi haber sitesi The Onion oldu. Ancak Jones ve destekçileri şu anda bu kararı mahkemede temyiz etmeye çalışıyor.

Satış kapsamında, Infowars’ın internet sitesi, stüdyo ekipmanları, takviye ürünler satan mağazası ve sosyal medya hesapları da yer alıyor. Ancak X, Jones’un platformdaki hesaplarının satışa dahil edilmesine itiraz ederek mahkemeye başvurdu.

Elon Musk Neden Dahil Olmak İstedi?

X, mahkemeye sunduğu dilekçede, platformun hizmet şartlarına göre kullanıcı hesaplarının satılamayacağını ve mülkiyetin X’e ait olduğunu belirtti. Teknoloji şirketleri genellikle bu tür kuralları uygularken sessiz bir yaklaşım benimser. Ancak X’in bu durumu doğrudan mahkemeye taşıması az önce de belirttiğimiz gibi türünün ilk örneği.

Sosyal medya hukuku uzmanı Toby Butterfield konuyla ilgili şöyle diyor:

Bu, bir platformun hesapların mülkiyeti konusunda bu şekilde açık bir duruş sergilediği ilk vaka. Normalde bu konular, taraflar arasında çözülür.

Columbia Üniversitesi’nden Butterfield ise, Elon Musk'ın X'i kendi alanıymış gibi özgürce yönettiğini, bu sebeple X'in özgür bir düşünce paylaşım alanı olmaktan ziyade Musk'a ait bir oyun parkı olduğunu kanıtladığını söyledi.

"Platformlara Duyulan Güveni Sarsıyor"

Bu olayın sosyal medya platformlarının kullanıcı hesapları üzerindeki kontrolünü nasıl kullanması gerektiğine dair büyük soruları gündeme getirdiğini belirten Santa Clara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Eric Goldman'ın yorumu ise şöyle oldu:

Kullanıcıların hesaplarına yaptıkları yatırımların, şirketin müdahalesiyle değersiz hale gelebileceğini düşünmeleri, platformlara olan güveni sarsar.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk hakkında söylenenler doğru mu? Sosyal medya platformunu kendi çıkarları için mi kullanıyor? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.