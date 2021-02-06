Elon Musk 30 Milyon Dolara Miami'nin Altından Tünel Açacak

Elon Musk Miami'nin altından tünel geçirecek. Boring Company CEO'su olarak Miami Belediye Başkanı'yla görüşen Elon Musk, sadece 30 milyon dolara şehrin altından bir tünel açabileceğine inanıyor, tabii ki sadece elektrikli arabalar için.

Elon Musk, Miami'nin en popüler bulvarını ve köprüsünü tünelle bağlayacak bi proje üzerinde çalışıyor. Elektrikli araçlar için Brickell Avenue ve Biscayne Bulvarı'nı Brickell Avenue Köprüsü'nün altına bağlayacak bir tünelin 30 milyon dolara inşa edilebileceği tahmin ediliyor.

Elon Musk, Miami Belediye Başkanı'na yaptığı açıklamada, Boring Company'nin şehrin altında kazılacak bir tüneli 30 milyon dolara yapabileceğini söyledi. Bu rakam, yerel ulaşım yetkililerinin daha önceki 1 milyar dolarlık projelerine göre oldukça ucuz olmasıyla dikkat çekiyor.

Musk ayrıca Boring Company'nin bu işi sadece altı ayda tamamlayabileceğini söyledi.

Just had my call w/ @elonmusk regarding @boringcompany tunnels coming to MIA



DETAILS BELOW👇🏽 pic.twitter.com/NsJFYcvGeQ — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) February 5, 2021

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ise konuşma detaylarını Twitter'dan aktardı. Belediye Başkanı yayınladığı videoda Musk ile harika bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek toplantı hakkındaki detayları paylaştı. Suarez, "Sakinlerimiz için en az parayla maksimum faydayı sağlayacak bir proje sunmaya odaklandık. Bizim için tasarruf sıralaması önemli." dedi.

Suarez, toplantının yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve Musk'ın Miami'deki karbon yakalama teknoloji fikirlerini uygulamaya koyamayacağını söyledi. Musk ise Boring Company ulaşım grubu adına Las Vegas ve Güney Kaliforniya'da devam eden tünel çalışmalarını ortak yürütecek bir Güney Florida delegasyonuna katılmayı hala düşündüğünü söyledi.

Elon Musk Miami'nin altından tünel geçirecek

Miami'nin altından tünel açmak aslında pek de kolay değil. Çünkü şehir süngerimsi kireçtaşı üzerine kurulu. Ayrıca Miami Limanı'na yapılan ve yaklaşık 700 milyon dolara mal olan bir tünel de fiyatın yükselmesine yol açtı.

Boring Company'in yapacağı tünele yalnızca elektrikli araçlarla erişebilecek. Bunun temel sebebi ise inşaat maliyetlerinden tasarruf edilmesi için tünelin havalandırmasız tasarlanmasından kaynaklanıyor.

Miami Belediye Başkanı, “(Elon Musk) için önemli olan para değil, bir çözüm yaratmak, insanlara mutluluk ve refah oluşturacak bir projeyle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Ancak Musk'ın daha önce Chicago'da başarısız bir projesi ve Los Angeles'ta iptal edilen bir tüneli olduğunu da hatırlamak gerekiyor.