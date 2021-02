Elon Musk 30 Milyon Dolara Miami'nin Altından Tünel Açacak

Elon Musk Miami'nin altından tünel geçirecek. Boring Company CEO'su olarak Miami Belediye Başkanı'yla görüşen Elon Musk, sadece 30 milyon dolara şehrin altından bir tünel açabileceğine inanıyor, tabii ki sadece elektrikli arabalar için.

Elon Musk, Miami'nin en popüler bulvarını ve köprüsünü tünelle bağlayacak bi proje üzerinde çalışıyor. Elektrikli araçlar için Brickell Avenue ve Biscayne Bulvarı'nı Brickell Avenue Köprüsü'nün altına bağlayacak bir tünelin 30 milyon dolara inşa edilebileceği tahmin ediliyor.

Elon Musk, Miami Belediye Başkanı'na yaptığı açıklamada, Boring Company'nin şehrin altında kazılacak bir tüneli 30 milyon dolara yapabileceğini söyledi. Bu rakam, yerel ulaşım yetkililerinin daha önceki 1 milyar dolarlık projelerine göre oldukça ucuz olmasıyla dikkat çekiyor.

Musk ayrıca Boring Company'nin bu işi sadece altı ayda tamamlayabileceğini söyledi.

