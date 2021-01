SpaceX'e İzin Çıkmayınca Musk İsyan Etti: Asla Mars'a Gidemeyeceğiz

Geçtiğimiz gün FAA tarafından fırlatma izni verilmeyen Starship roketi sonrası Elon Musk'tan asla Mars'a gidemeyeceğiz açıklaması geldi. SpaceX roket fırlatması için her şeyi ayarlamıştı, ancak Federal Havacılık İdaresi (FAA) izni almayı başaramadı.

SpaceX, Perşembe günü Starship roketinin en son prototipini yaklaşık altı mil yüksekliğe fırlatmaya hazırdı, ta ki Federal Havacılık İdaresi devreye girene kadar.

En yeni Starship roketi SN9, şirketin Boca Chica'daki tesislerindeki fırlatma rampasına oturdu ve yakıt tanklarına uzaktan itici yakıt yüklenmesine hazırlanıyordu. Yerel yollar da herhangi bir patlamaya yol açmaması için kapatıldı, hatta şirket web sitesinde uçuşla ilgili duyuru bile yayınladı. SpaceX'in ihtiyacı olan tek şey FAA'nın onayıydı.

Ancak FAA SpaceX roketinin fırlatılmasına izin vermedi. Şirket CEO'su Elon Musk'ın düzenleyici kurum aleyhine kamuoyuna şikayette bulunmasına ve hava sahasının resmi izin olmadan kapatılmasına dikkat çekildi.

FAA, Teksas'ın güneydoğu ucunda roketin fırlatılmasına yer açmak amacıyla fırlatış lisansını iptal etti. Yaklaşık bir saat sonra ise uçuş girişiminin resmi olarak ortadan kaldırıldığına dair bir belge yayınladı.

Bu karar sonrasında şaşkınlığını dile getiren Musk, düşüncelerini Twitter'dan paylaşarak, "Bu kurallarla asla Mars'a gidemeyiz" ifadelerini kullandı.

Twitter'da paylaştığı yazıda, "İyi olan uçak bölümünün aksine, FAA uzay bölümünün temelde sorunlu bir düzenleyici yapısı var" şeklinde bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Onların kuralları, birkaç devlet tesisinden yılda bir avuç harcanabilir fırlatma anlamına geliyor. Bu kurallar altında, insanlık asla Mars'a ulaşamayacak."

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.



Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.