Elon Musk Tweet Attı, Yanlış Clubhouse Hisseleri Tavan Yaptı

Elon Musk Clubhouse'a katılacağını duyurduktan sonra yanlış Clubhouse'ın hisselerini hareketlendirdi. Clubhouse ile alakası olmayan Clubhouse Media Group'un hisselerinde gözle görülür bir artış yaşanmasına yol açana girişimci Elon Musk, daha önce de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, yalnızca davetlilerin girebildiği Clubhouse uygulamasındaki bir sohbete katıldı. Musk'ın bu hamlesi ise sosyal medya platformu Clubhouse ile alakası olmayan Clubhouse Media Group isimli şirketin hisselerini harekete geçirdi.

Clubhouse Media Group hisseleri, Tesla CEO'su Elon Musk'ın paylaştığı bir tweet'in ardından fırladı. "Bu gece LA saatiyle 22:00'da Clubhouse'da" tweet'ini paylaşan ve takipçilerini Clubhouse'a davet eden Musk, piyasaları yine farklı bir şekilde harekete geçirmeyi başardı.

On Clubhouse tonight at 10pm LA time — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021

Elon Musk yanlış Clubhouse'ın hisselerini hareketlendirdi

Markets Insider verilerine göre CMGR kodlu Clubhouse Media Group hisseleri yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Ancak şirketin Musk'ın lanse ettiği Clubhouse uygulamasıyla hiçbir ilgisi yok. Clubhouse Media Group'un genel çalışma alanı, pazarlama ve medya üzerine. Şirketin basın bültenine göre "100 milyondan fazla takipçiye sahip, küresel bir sosyal medya erişimi olan bir pazarlama ve medya firması" olarak faaliyet gösteriyor.

Clubhouse Media Group'tan bir şirket sözcüsü verdiği demeçte, "Clubhouse uygulamasın bağlı değiliz. Onlarla herhangi bir karışıklık istemiyoruz" diyerek şunları aktardı: "Bu değer artışının neden olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Elon Musk'tan kaynaklı olabilir, ancak kesin bir kanıtımız yok."

Clubhouse Media Group'tan tamamen ayrı olan Clubhouse ses platformu, Silikon Vadisi liderlerini ve ünlüleri ağırlamasıyla tanınıyor. Son zamanlarda ülkemizde de popüler olmaya başlayan Clubhouse, CEO'nun açıklamasına göre yakında herkese açık hale getirilecek. Sosyal medya uygulaması Clubhouse'ın henüz borsada listelenmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

Ayrıca daha önce de WhatsApp yerine Signal kullanılmasını öneren Elon Musk, yatırımcılar tarafından yanlış anlaşılmıştı. WhatsApp yerine Signal kullanılmasını öneren Musk, yanlış şirketin hisselerinin tavan yapmasına yol açmıştı. Musk'ın çağrısı sonrasında yanlış Signal hisseleri yüzde 1100 oranında değer kazanmıştı.

Yalnızca davetlilerin girebildiği Clubhouse uygulaması nedir, Clubhouse nasıl kullanılır diye merak ediyorsanız sizi şu yazımıza alalım.