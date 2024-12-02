Ölümlü Araba Kazası Oranlarında Zirvede Hangi Araç Var? Neden Güvenli Değil?

Son yapılan bir araştırma, Tesla'nın "yolların en güvenli arabalarını" üretiyoruz iddiasını sorgulatacak nitelikte. 2018-2022 yılları arasında ABD’deki ölümlü kazaları analiz eden çalışma, Tesla’nın ölüm oranının ulusal ortalamanın iki katı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Tesla araçlarının ölümle sonuçlanan kazalara karışma oranı milyar mil başına 5.6.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'deki genel araç ortalaması 2.8 oranında. En çok dikkat çeken model ise Tesla Model Y.

Tesla Model Y aracında milyar mil başına 10.6 ölüm gibi ciddi bir oran var, kendi segmentinde oldukça kötü bir izlenim bırakıyor.

Tesla Araçları Neden Diğerleri Gibi Güvenli Değil?

Tesla arabaları, Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) tarafından düzenli olarak “En Güvenli Araç” ödülleri alıyor... Ancak gerçek hayattaki verilere baktığımızda arada büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. İstatistikler, araçların tasarımı ve teknolojisinin sürücü davranışlarından önce geldiğini gösteriyor. Tesla’nın “otopilot” sistemi burada önemli bir rol oynuyor.

Elon Musk'ın iddia ettiğine göre otopilot sistemi diğer bütün sistemlerden daha güvenli. Kazaya engel olmak hususunda ne kadar başarılı, orası tartışılıyor. Araştırmacılar sürücülerin otopilot teknolojisine aşırı güven duyduğunu ve bu durumun dikkatsizliği artırdığını söylüyor.

Tesla'nın otopilot sistemi şu anda hem Adalet Bakanlığı hem de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından inceleme altında. Şirketin, sistemin yeteneklerini abartarak yanlış yönlendirme yaptığı ve sürücüleri yanıltıcı pazarlama stratejileriyle aşırı güvene teşvik ettiği iddiaları ciddi.