Uygun Fiyatlı Elektrikli Araç Tanıtıldı! Yapay Zeka Asistanı Var

bZ3'ün FAW ve Toyota iş birliği içinde geliştirilen Smart Home versiyonu tanıtıldı. Gerek bütçe dostu fiyatı gerek gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan bu yeni otomobil, iki farklı menzil seçeneği sunuyor. Bu versiyon, yapay zeka destekli asistan da dahil olmak üzere pek çok özelliği sayesinde ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

bZ3 Smart Home Edition Özellikleri

bZ3'ün yeni Smart Home versiyonu, ihtiyaca bağlı olarak iki farklı seçenekle birlikte geliyor. Joy sürümü 517 kilometre menzil sunarken daha uzun yol yapmak isteyenler ise Pro sürümünü tercih edebiliyor. Bu sürüm, 616 kilometre menzil sunuyor. Her iki model de hızlı şarj desteği sayesinde sadece 27 dakikadan yüzde 30'dan yüzde 80 seviyesine ulaşıyor.

Yeni model, Lidar sistemi sunuyor. Söz konusu sistem sayesinde araba çevresini çok daha kapsamlı bir şekilde algılayabiliyor. Toplamda 32 farklı sensörle donatılan araç özellikle şehir içi otonom sürüş, otomatik park gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Yapay zeka destekli asistan sayesinde sürücüler çok daha keyifli bir yolculuk yapabiliyor.

Otomobilin iç tarafında büyük bir değişiklik söz konusu. Eski modellerdeki dikey ekranın yerini 15.6 inçlik bir yatay ekran alıyor. Bu ekrandan hem çeşitli ayarlamalar yapılabiliyor hem yapay zeka destekli asistanla etkileşime geçilebiliyor. Araç BYD üretimi Blade bataryalarla geliyor.

Joy sürümünde 181 beygir gücüne sahip motor yer alırken Pro versiyonda ise bu güç 241 beygire kadar ulaşıyor. 4725 mm uzunluğa ve 2880 mm aks mesafesine sahip bu araba ayrıca koyu yeşil renk seçeneği de sunuyor.

bZ3 Smart Home Edition Fiyatı