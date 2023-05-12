Elon Musk Twitter CEO'luğunu Bırakıyor: Yerine Kim Gelecek?
Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketteki CEO'luk görevini bırakacağını belirtti. Detaylar haberimizde!
Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, geçtiğimiz yılın en sansasyonel olaylarından biri olmuştu. Sosyal medya platformunun başına geçtiğinden beri birçok kesmi kızdıran radikal kararlar alan ünlü milyarder, CEO'luk görevinden çekildiğini açıkladı.
Kendisini "Twitter'ın Şefi" olarak tanıtan Elon Musk, X ve Twitter'ın CEO'luk görevinden ayrıldığını ve yerine başkasının geleceğini söyledi.
Yeni CEO Kadın Olacak
Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023
My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.
Bugün yaptığı paylaşımda yeni bir CEO'yu işe alacağını söyleyen Musk, X/Twitter'ın başındaki ismin 6 hafta içerisinde değişeceğini belirtti. Henüz Twitter'ın başına geçecek isim belli olmasa da Elon Musk'ın dişil zamir kullanması, firmanın başına bir kadının geçeceğini doğruladı.
Elon Musk, şirketteki Yönetici Başkanı, CTO, yazılım hizmetleri sorumlusu olmaya devam edeceğini söyledi. Daha önce Twitter CEO'luğu konusunda MrBeast ile şakalaşan Elon Musk'ın yeni tercihi ise merak konusu. Yeni yöneticinin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
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Twitter, bir güvenlik hatasının Twitter Circle adı verilen küçük bir güvenilir arkadaş grubuna yönelik tweetlerin herkese açık olarak görülmesine neden olduğunu doğruladı.
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Son aylarda en çok değişiklik gösteren sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, yakın zamanda yine radikal bir karara imza attı. Bugün kendi hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, birkaç yıldır aktif olmayan hesapları silmeye başladıklarını açıkladı.
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