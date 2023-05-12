Elon Musk Twitter CEO'luğunu Bırakıyor: Yerine Kim Gelecek?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, geçtiğimiz yılın en sansasyonel olaylarından biri olmuştu. Sosyal medya platformunun başına geçtiğinden beri birçok kesmi kızdıran radikal kararlar alan ünlü milyarder, CEO'luk görevinden çekildiğini açıkladı.

Kendisini "Twitter'ın Şefi" olarak tanıtan Elon Musk, X ve Twitter'ın CEO'luk görevinden ayrıldığını ve yerine başkasının geleceğini söyledi.

Yeni CEO Kadın Olacak

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Bugün yaptığı paylaşımda yeni bir CEO'yu işe alacağını söyleyen Musk, X/Twitter'ın başındaki ismin 6 hafta içerisinde değişeceğini belirtti. Henüz Twitter'ın başına geçecek isim belli olmasa da Elon Musk'ın dişil zamir kullanması, firmanın başına bir kadının geçeceğini doğruladı.

Elon Musk, şirketteki Yönetici Başkanı, CTO, yazılım hizmetleri sorumlusu olmaya devam edeceğini söyledi. Daha önce Twitter CEO'luğu konusunda MrBeast ile şakalaşan Elon Musk'ın yeni tercihi ise merak konusu. Yeni yöneticinin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.