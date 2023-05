Elon Musk Twitter CEO'luğunu Bırakıyor: Yerine Kim Gelecek?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, geçtiğimiz yılın en sansasyonel olaylarından biri olmuştu. Sosyal medya platformunun başına geçtiğinden beri birçok kesmi kızdıran radikal kararlar alan ünlü milyarder, CEO'luk görevinden çekildiğini açıkladı.

Kendisini "Twitter'ın Şefi" olarak tanıtan Elon Musk, X ve Twitter'ın CEO'luk görevinden ayrıldığını ve yerine başkasının geleceğini söyledi.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.