Elon Musk, Twitter'dan Bot Sorunu İçin Daha Fazla Veri İstedi

44 milyar dolara Twitter'ı satın alma girişimiyle geçtiğimiz aylara damga vuran Elon Musk, satın alacağı platform hakkında daha fazla bilgi istiyor. Son günlerde milyarderin her türlü isteğini anında karşılayan Twitter, bu sefer de Elon Musk ve ekibine kullanıcıların anlık verilerine ulaşma izni verdi.

Twitter'ın daha önce sağladığı bilgilerin sorunların tespiti açısından yetersiz olduğunu belirten Elon Musk, bot sorunu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Twitter'ın Hisseleri Düşüşte

Anlaşmanın ilk konuşulduğu tarihte ortaya çıkan 44 milyar dolarlık fiyat, Twitter hisselerinin düşmesinden etkilendi. Uzmanlara göre zaten piyasa bedelinin üstünde bir teklifle gelen Elon Musk'ın anlaşmadan cayma ihtimali Twitter'ı endişelendiriyor. İlk konuşulan rakamdan satış gerçekleştirmek isteyen yetkililer, Elon Musk ile iş birliği yapmak zorunda.

Bot Sorunu Anlaşmayı Rafa Kaldırabilir!

Mayıs ayında yaptığı açıklamada Twitter'ın veri paylaşımı konusunda kendisine yeterince dürüst davranmadığını söyleyen milyarder, anlaşmayı askıya aldığını belirtmişti. Elon Musk, yaptığı açıklamada bot hesap sorununun çözülemeyecek bir durumda olması takdirinde anlaşmanın fesih haklarını elinde tuttuğunu söyledi.

Twitter tarafından ise Elon Musk'a tamamen şeffaf oldukları ve anlaşma sağlanana iş birliği yapacakları bilgisi geldi. Anlaşmanın feshi durumunda tarihin en büyük davalarından biriyle karşılaşabiliriz. Independent gazetesinde yer alan habere göre iki taraf da sorunu çözmek istiyor fakat Elon Musk alacağı ürünün kalitesi hakkında büyük şüphelere sahip.