Musk Duyurdu: Vine Efsanesi Çok Yakında Geri Dönüyor!

Türk internet tarihinin unutulmaz anlarından birisi de şüphesiz Vine dönemidir. Zira şu an sosyal medya fenomeni olmuş pek çok isim aslında hayatımıza Vine dönemi ile giriş yaptı. Bu sebeple çok sevilen Vine uygulamasının geri dönmesi pek çok kullanıcıyı heyecanlandırdı. Elon Musk konuyla ilgili olarak eski arşivlere erişilebildiği açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

Vine Uygulaması Geri Dönüyor!

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Vine uygulamasının yapay zeka destekli olarak geri döneceğini duyurmuştı. Konuyla ilgili haberimize ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bu noktada pek çok kullanıcı oldukça heyecanlandı zira Vine bir dönemi kasıp kavurmuş sonra da sessizce ortalıktan kaybolmuştu. Bugün belki de büyüyüp çoluk çocuğa karışmış pek çok kişi lise ergenliğini Vine uygulaması ile birlikte atlatmıştı.

Grok Imagine is AI Vine!



Btw, we recently found the Vine video archive (thought it had been deleted) and are working on restoring user access, so you can post them if you want. — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2025

Bu sebeple uygulama maddi kazanç olmasa bile manevi anlamda pek çok kişi için değerli. Ayrıca Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Hakan Hepcan, Halil Söyletmez gibi pek çok ismi ünlü eden platform arşiv noktasında pek çok özel içerik barındırıyor olabilir. Bu kapsamda Musk internet tarihi açısından önemli bir iş yapıyor.

Dün yaptığı açıklamada ise platformda bulunan eski içeriklere ulaşabildiklerini ve içerikleri platform içerisinde izlenebilecek duruma getirdiklerini bildirdi. Yani uygulama tekrar aktif olduğunda sanki 2016 yılından kaldığınız yerden tekrar devam ediyor gibi kullanabileceksiniz.

Platformun içerisinde yapay zeka desteği olacağı da bildirilmişti. Bu noktada tam olarak sistemin nasıl çalışacağı henüz net değil. Ancak Musk bu sayede platformun ayağa kalkacağını bildiriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...