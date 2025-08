Musk Duyurdu: Vine Efsanesi Çok Yakında Geri Dönüyor!

Türk internet tarihinin unutulmaz anlarından birisi de şüphesiz Vine dönemidir. Zira şu an sosyal medya fenomeni olmuş pek çok isim aslında hayatımıza Vine dönemi ile giriş yaptı. Bu sebeple çok sevilen Vine uygulamasının geri dönmesi pek çok kullanıcıyı heyecanlandırdı. Elon Musk konuyla ilgili olarak eski arşivlere erişilebildiği açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Vine uygulamasının yapay zeka destekli olarak geri döneceğini duyurmuştı. Konuyla ilgili haberimize ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bu noktada pek çok kullanıcı oldukça heyecanlandı zira Vine bir dönemi kasıp kavurmuş sonra da sessizce ortalıktan kaybolmuştu. Bugün belki de büyüyüp çoluk çocuğa karışmış pek çok kişi lise ergenliğini Vine uygulaması ile birlikte atlatmıştı.

Grok Imagine is AI Vine!



Btw, we recently found the Vine video archive (thought it had been deleted) and are working on restoring user access, so you can post them if you want.