OPPO'nun Çift 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO, Find X9s Pro isimli yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Find X9s Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Android telefon ayrıca dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X9s Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: Yaklaşık 7.000 mAh

Yaklaşık 7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

OPPO Find X9s Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9s Pro'nun ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO Find X9 Pro'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 3600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

OPPO Find X9s Pro'nun Performansı Nasıl Olacak?

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends gibi en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan OPPO Find X9 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

OPPO Find X9s Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Find X9s Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Periskop telefoto kamera 3x yakınlaştırma özelliğini içerecek. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil.

Find X9 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünrlüğe sahip.

OPPO Find X9s Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Find X9s Pro, yaklaşık 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Find X9s Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. OPPO Find X9 Pro şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısyıla Find X9s Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find X9s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 77 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Find X9s'in çift 200 MP kamera ile birlikte geleceği göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda OPPO Find X9s Pro'nun telefon hem performans hem de kamerasıyla oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Telefon çok güçlü işlemci ile birlikte gelecek. Öte yandan çift 200 MP kamerası olacak. Bunlar zaten bunu bir telefon olmaktan çıkarıp âdeta bir canavara dönüştürüyor. Sadece aşırı akıcı bir deneyim elde etmekle sınırlı kalmayacağız, çok kaliteli ve net görüntüler elde edeceğiz. Yani bir telefonda istediğimiz her şeye sahip olacağız.