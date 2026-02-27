Böyle Büyüme Görülmedi: ChatGPT'nin Güncel Kullanıcı Sayısı Açıklandı!

OpenAI tarafından geliştirilen popüler yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, 2022'de yayınlandıktan sonra günlük yaşamın vazgeçilmez araçlarından biri haline geldi. Üstelik platform büyüme hızını sürdürüyor. Son paylaşılan verilere göre ise ChatGPT, 1 milyar kullanıcıya oldukça yaklaşmış durumda. Uygulamanın güncel haftalık aktif kullanıcı sayısı resmi olarak açıklandı. İşte detaylar...

ChatGPT'nin Aktif Kullanıcı Sayısı Netleşti

Şirketin kısa süre önce yaptığı açıklamaya göre ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısı 900 milyona ulaştı. Verilere göre bu rakam 18 ay içinde yüzde 350 gibi dikkat çekici artış gösterdi. Ayrıca toplam kullanıcıların 50 milyondan fazlasının ücretli abonelik kullandığı da paylaşılan bilgiler arasında. Bilmeyenler için ücretli abonelik, daha yüksek mesaj limitleri gibi çeşitli avantajlar sağlıyor.

OpenAI, yaklaşık bir buçuk yıl önce ChatGPT’nin haftalık 200 milyon aktif kullanıcı barajını aştığını duyurmuştu. Hatta bu sayı o sırada oldukça yüksek karşılanmış ve şaşkınlık yaratmıştı. Şu anda ise 900 milyona ulaşmış durumda ancak eskisi gibi şaşırtıcı değil. Bunun sebebi tahmin edebileceğiniz üzere artık toplumun önemli bir kesmi tarafından kulanılması.

ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet botları; bilgiye ulaşma, yeni bir şeyler öğrenme, plan yapma ve fikir alışverişinde bulunma gibi pek çok amaçla kullanılabilir. Günümüzde milyonlarca kişi internet üzerinde aramalar yapmak yerine doğrudan ChatGPT’ye başvurarak ihtiyaç duyduğu bilgilere saniyeler içinde ulaşabiliyor.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar ise yalnızca bilgi almakla kalmıyor, derdini anlatıp çözüm önerileri de isteyebiliyor. Hatta bir sağlık sorunu yaşadığını düşünüp belirtileri anlatarak hangi hastalığa yakalandığını öğrenmek isteyenlerin sayısı da az değil. Elbette bu tür durumlarda uzman bir doktora başvurmak her zaman daha doğru olsa da insanlar ön fikir edinmek için yapay zekâdan yararlanabiliyor.

Bu anlatıklarımız, ChatGPT’nin birçok farklı amaç için kullanilabileceğini gösteriyor. Bu bağlamda uygulamanın popülaritesini sürekli artırmasına şaşırmamak gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.