Sosyal Medya Platformu X'te "Sansür" Tartışmaları Alevleniyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, son günlerde özellikle Trump yanlısı bazı muhafazakarlardan gelen sansür suçlamalarıyla gündeme düştü.

Sık sık platformunun özgür fikirleri savunduğunu iddia eden ünlü milyarder bu kez kendi platformunda bu iddiaya uymuyor ve bu konuda ağır eleştiriler alıyor. Platformda tartışmalar çoktan alevlendi. Peki bu tartışmalar nasıl başladı?

Gerçekler Acıtır, Söyleyenler Susturulur...

Muhafazakar siyasi aktivist Laura Loomer, Musk’ın desteklediği H-1B çalışma vizeleri üzerine bir tartışma başlattı. Loomer, bu çıkışının ardından hesabının doğrulama işaretini kaybettiğini ve gelir elde etme özelliklerinin kaldırıldığını iddia etti ve Musk için "İfade özgürlüğü sahtekarı" tanımını kullandı.

Bir diğer muhafazakar aktivist Charles C. Johnson ise X’ten tamamen banlandığını ve bunun sebebinin Musk’ı utandıracak bir içerik paylaşması olduğunu öne sürdü. Johnson’a göre, Musk’ın babasının bir zümrüt madeniyle bağlantısı olduğuna dair iddialar platformdan kaldırıldı. Bu iddialar ayrıca Musk tarafından katî surette reddedildi.

Kendi İlkelerine Uymamakla Suçlanıyor

Elon Musk, sık sık ifade özgürlüğünün demokrasinin temeli olduğunu savunan açıklamalar yapıyor. Ancak bu açıklamalara rağmen geçmişte bazı olaylar bu duruşa gölge düşürdü.

Örneğin, 2022 yılında Musk’ın özel jetini takip eden bir hesabın askıya alınmasını haberleştiren gazeteciler de X’te geçici olarak susturulmuştu.

Elon Musk, teknolojiden politikaya kadar geniş bir yelpazede etkisi büyük bir figür. Ancak ifade özgürlüğüne olan bağlılığının sınırlarını tartışmaya açan bu tür suçlamalar, sadece Musk’ın değil, yönettiği platformun da geleceğini etkileyecek kapasitede. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.