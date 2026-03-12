Emeklilere ÖTV’siz Otomobil Teklifi Doğru mu? İşte Detaylar

Son günlerde emeklilere ÖTV'siz otomobil satışına yönelik kanun teklifiyle alakalı pek çok farklı bilgi sosyal medya ve farklı platformlar aracılığıyla paylaşıldı. Konuyla ilgili pek çok kişi kanun teklifinin ve ÖTV muafiyetinin detaylarını sorgularken pek çok platformda "Emekliler ÖTV'siz araç satın alabilecek mi?" sorgusu yapılmaya başlandı. Peki bu konunun detaylarında neler var? İşte emekliye ÖTV'siz araç satışıyla ilgili tüm bilinenler...

Emekliler ÖTV’siz Araç Satın Alabilecek Mi?

Emeklilere ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif, Kadim Durmaz tarafından hazırlandı. Düzenleme yasalaşırsa belirli bir emekli grubuna bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden otomobil satın alma hakkı tanınması hedefleniyor. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar ise bu teklifin tüm emeklileri kapsadığı yönünde yorumlanmasına neden oldu. Ancak teklifin detaylarına bakıldığında durumun farklı olduğu görülüyor.

Zira hazırlanan kanun teklifine göre yapılması planlanan düzenleme çiftçi, esnaf ve sanatkar emeklilerini kapsayacak şekilde sunuldu. Dolayısıyla SSK veya memur emeklilerinin tamamını kapsayan genel bir ÖTV muafiyeti şu anda söz konusu değil. Bu nedenle "tüm emekliler ÖTV’siz araç alabilecek" şeklindeki paylaşımlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Teklif yalnızca belirli bir emekli grubuna yönelik bir düzenleme önerisi olarak Meclis gündemine taşınmış durumda.

Öte yandan söz konusu teklif şu anda yalnızca TBMM’ye sunulmuş bir kanun teklifi niteliğinde bulunuyor. Bir düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Özetle şu an konu mecliste oylanmak üzere tartışılıyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı belli olacaktır.

ÖTV'siz Araç Satışı Yasalaşırsa Hangi Şartlar Olabilir?

Söz konusu teklifin yasalaşması halinde uygulamanın mevcut ÖTV muafiyetli araç alım sistemine benzer bazı kurallar içermesi bekleniyor. Buna göre ÖTV’siz olarak satın alınan araçların belirli bir süre satılamaması veya devredilememesi, genellikle uygulanan 5 yıllık kullanım şartının geçerli olması ve bu süre dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV’nin tahsil edilmesi gibi kuralların yer alabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca muafiyetin bir defaya mahsus olması belirli bir fiyat üst sınırının belirlenmesi ve aracın yalnızca hak sahibi tarafından kullanılmasına yönelik düzenlemeler de olası şartlar arasında gösteriliyor. Ancak bu detayların kesinleşebilmesi için kanun teklifinin TBMM’de görüşülerek yasalaşması ve uygulama esaslarının resmi olarak açıklanması gerekiyor.

