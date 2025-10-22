GTA 6 Korkusu Sinemaya Bile Sıçradı! Uyarlama Film Erkene Çekildi

Dünyanın en çok sevilen oyun serilerinden biri olan Mortal Kombat'ın yeni filmini bekleyenler için üzücü haber geldi. Yeni filmin vizyon tarihi ertelendi. Bu yönde bir karar alınmasının ise birden fazla sebebi bulunuyor ancak en büyük etkinin Grand Theft Auto VI olduğu düşünülüyor.

Mortal Kombat 2'nin Vizyon Tarihi Ertelendi

Mortal Kombat'ın devam filminin vizyon tarihi olarak başlangıçta 2025 yılı belirlenmişti. Daha sonra bu tarih, 22 Mayıs 2026'ya ertelendi. Şimdi de filmi ertelemek yerine erkene çekme kararı alındı. Son paylaşılan bilgilere göre Mortal Kombat 2, 15 Mayıs 2026'da gösterime girecek.

Mortal Kombat'ın 2021 yapımı film uyarlaması, izleyiciler tarafından çok beğenilmişti. 6.1 IMDb puanına sahip olan film, salgın dönemine denk gelmesine ve dijital yayın platformunda da yayınlanmasına rağmen önemli bir başarı elde etmişti. Tarihteki değişikliklere bakılacak olursa ilk filmin ulaştığı sayılara tamamen güvenilmiyor ve olası risklerden kaçınılmaya çalışılıyor.

Gelecek yılın yayın takvimine bakacak olduğumuzda aynı döneme Mandalorian ve Grogu'nun da denk geldiğini görüyoruz. Mortal Kombat 2'nin önceki vizyon tarihi ile aynı tarihte vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda Jeremy Allen White, Pedro Pascal gibi çok dikkat çekici isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Jon Favreau'nun oturduğu filmin izleyici kitlesini bölmesini engellemek için Mortal Kombat 2'nin bir hafta geriye çekilmiş olması muhtemel görünüyor. Ancak tek sebep olarak bunu görmemek gerekiyor. Rockstar Games eğer bir erteleme kararı daha almazsa GTA oyunlarının arasına katılmaya hazırlanan Grand Theft Auto VI da o dönemde piyasaya sürülecek.

Bu filmin bir oyun serisinden uyarlandığını unutmamak gerekiyor. Uyarlama bir film olduğu için izleyici kitlesinin büyük kısmını da serinin hayranları ile oyun oynamayı seven kişiler oluşturuyor. Yeni film vizyona girdiğinde eğer GTA 6 da çıkışını gerçekleştirirse potansiyel izleyicilerin ilgisinin GTA 6'ya kayması ve Mortal Kombat 2'nin beklentilerin altında kalması muhtemel. Bu riski almak yerine filmi bir hafta daha erkene çekmek daha mantıklı bir hamle gibi düşünülmüş olabilir.