Emily in Paris'in 5. Sezonundan Yeni Fragman Geldi

En popüler Netflix dizileri arasında yer alan Emily in Paris'in yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Emily in Paris'in 5. sezonu için Türkçe alt yazıya sahip yeni fragman paylaşıldı. Peki, yeni sezon, önceki sezonlar gibi başarılı olabilecek mi?

Emily in Paris'in Türkçe Alt Yazılı 5. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Emily in Paris'in yeni sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. 2 dakika 7 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında "Yolculuğun tadını çıkar, ne de olsa Roma bir günde inşa edilmedi" sözlerine yer verildi. Videoya göre yeni sezon, Emily'nin Roma'daki maceralarına odaklanacak.

Emily in Paris Konusu

Chicago'da yer alan bir şirkette çalışan Emily Cooper, beklenmedik bir iş fırsatı nedeniyle Paris'e taşınır. Netflix'in popüler dizisi, Emily'nin Paris'teki yeni hayatına uyum sağlamaya çalışmasını, kariyerindeki zorlukları aşmasını, yeni arkadaşlıkalr kurmasını ve aşk hayatını konu alıyor.

Emily in Paris'in 5. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Emily in Paris'in 5. sezonu 18 Aralık 2025 tarihinde Netflix üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Romantik, komedi ve dram türlerindeki dziinin yeni sezonunda 10 adet bölümün yer alacağı tahmin ediliyor Dördüncü sezon 2024 yılında, üçüncü sezon 2022 yılında, ikinci sezon 2021 yılında, ilk sezon ise 2020 yılında yayınlanmıştı.

Emily in Paris Oyuncuları ve Karakterleri

Lily Collins (Emily Cooper)

(Emily Cooper) Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau)

(Sylvie Grateau) Ashley Park (Mindy Chen)

(Mindy Chen) Lucas Bravo (Gabriel)

(Gabriel) Samuel Arnold (Julien)

(Julien) Bruno Gouery (Luc)

(Luc) Camille Razat (Camille)

(Camille) Lucien Laviscount (Alfie)

(Alfie) William Abadie (Antoine Lambert)

(Antoine Lambert) Kevin Dias (Benoit)

Emily in Paris'in oyuncuları arasında Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo ve Samuel Arnold dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Dizide Lily Collins "Emily Cooper" karakterini, Philippine Leroy-Beaulieu "Sylvie Grateau" karakterini, Ashley Park ise "Mindy Chen" karakterini canlandırıyor.