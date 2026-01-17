İnsansı Robotlardaki Kritik Eşik Aşıldı! İnsanla Ayırt Etmek Zorlaştı

İnsansı robotlar son birkaç yıl içinde oldukça gelişti. Hatta Unitree, bu alanda kaydedilen büyük ilerlemeleri göstermek adına geçtiğimiz günlerde iki G1 robotunu boks müsabakasında karşı karşıya getirdi. Ancak bunların büyük bir kısmı hareket etme ve ağırlık kaldırma gibi fiziksel gelişmelerle ilgiliydi.

Columbia Üniversitesinden araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni insansı robot EMO, şimdiye kadar görülen pek çok robottan çok daha farklı olmasını sağlayan bir özellikle beraber geliyor. Bu robot, dudak senkronizasyonu sayesinde çok daha doğal görünüyor ve duyguları hissettirmekte çok daha başarılı performans sergiliyor.

Dudak Senkronizasyonu Olan Robot Geliştirildi

EMO, insan gibi duygularını hissettiren ve gerçekçi konuşmalar gerçekleştiren bir robotik kafa olarak öne çıkıyor. Önceden ayarlanmış standart hareket kalıplarının yerine mimik ve dudak hareketlerini nasıl yapacağını kendi kendine öğrenmesi ile diğer robotlardan ayrılıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir robot gibi görünse de iç kısımda 26 adet küçük motor mevcut.

Bu motorlar tıpkı insanların kasları gibi çalışıyor. Bir cümle kurduğunda onu söylerken yüzü tıpkı bir insan gibi hareket ediyor. Araştırmacılar, robotu bir aynanın önüne yerleştirdi. EMO ise kendi yüz hareketlerini izleyerek binlerce yüz ifadesi yaparken kendini gözlemledi. Böylece hangi motorlar çalıştığında hangi yüz ifadesinin ortaya çıkacağını kendi kendine öğrendi.

Dudak senkronizasyonuna gelecek olursak buradaki en büyük rolü YouTube'da yayınlanan videolar rol oynuyor. Çok sayıda video izleyerek hangi sesin ne şekilde çıktığını öğrenen robot, bir kelimeyi söylerken yalnızca ağzını açıp kapatmıyor, o sesi gerçek bir insan söylediğinde ağız nasıl bir şekil alıyorsa kendi de o şekilde tepki veriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere şimdilik belirli harflerin çıkardığı sesleri yansıtmakta zorlanıyor ancak iyileştirmelerle birlikte insan mimiklerini çok daha başarılı bir şekilde yansıtacağı düşünülüyor.