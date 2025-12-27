Yenilenen Nissan Ariya Tekerlekli Powerbank Oldu! Tek Şarjla 500 KM

Nissan, Ariya'nın 2026 yılı için makyajlı versiyonunu tanıttı. Çok sevilen elektrikli otomobil, bu yenileme ile birlikte tekerlekli bir powerbank'ten farksız bir hâle geldi. Sadece dış tasarımı ile değil, enerjisi ile de dikkatleri üzerinde toplayan yeni Ariya, tek şarjla muazzam seviyede bir menzil sunuyor.

Yenilenen Nissan Ariya Nasıl Görünüyor?

Nissan Ariya, ilk piyasaya sürüldüğünde ön tarafında siyah ve ızgarayı anımsatan bir kısım bulunuyordu. Bu, araca uzaktan bakıldığında benzinli ya da dizel araçlara benzemesine neden oluyordu. Yeni tasarımda söz konusu ızgara görünümünden vazgeçildi. Ön yüzey artık daha sade ve otomobilin tamamına uyum sağlıyor.

Popüler otomobilin farları daha modern hâle geldi. Ön tampon ise gereksiz ayrıntılardan arındırılıp daha sade bir görünüme kavuşturuldu. Bu sadeleştirme hem rüzgar direncini azalttı hem teknolojik yönünün daha çok ön plana çıkmasını sağladı. Tüm bu değişikliklerle birlikte Ariya yeni Leaf modelinin daha büyük versiyonu gibi görünmeye başladı.

Ön tarafta yapılan tasarımlar gerçekten yenilenmiş ve gelişmiş bir arabayı yansıtırken arka taraf için aynı durumdan bahsetmek pek mümkün değil. Ariya'nın arka kısmına baktığınızda Ariya'nın aşina olduğumuz detaylarını görmeye devam ediyoruz ki bu, aracın ruhunu korumaya yönelik atılmış bir adım olabilir.

Nissan, aracın sürüş konforunu arttırmak adına süspansiyon tarafında iyileştirmeler yaptı. Ariya artık özel bir adaptörle 1.5 kW'a kadar güç aktarabiliyor. Bu da arabanın artık acil durumlarda bir güç kaynağı olarak kullanabildiği anlamına geliyor. Hatta araç kilitliyken bile çalışmaya devam ediyor. Bu arada menzil ya da güç artışı olmadı. Araç hâlâ 66 kWh ve 91 kWh batarya seçenekleri ile satılıyor. 66 kWh versiyonu yaklaşık 360 kilometre, 91 kWh versiyonu ise yaklaşık 500 kilometre menzil sunuyor.