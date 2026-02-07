Tüm Zamanların En Beğenilen Oyunları Açıklandı! Zirvedeki İsim Şaşırttı

Oyun sektöründe 'tüm zamanların en iyi oyunu' tartışması hiçbir zaman bitmez. Ne zaman oyun dünyasına damgasını vuran bir oyun çıksa, bu tartışma da yeniden başlar. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda da devam ettiğine tanıklık edeceğiz. Bu haberimize konu olan durum ise, söz konusu tartışmayı bir kez daha alevlendirecekmiş gibi görünüyor. Birçok farklı listelemenin analizi ile tüm zamanların en beğenilen oyunları ortaya çıkartılmış. Bunun sonucunda da zirvede The Legend of Zelda: Breath of the Wild karşımıza çıkıyor.

Tüm Zamanların En Beğenilen Oyunu, Breath of the Wild Çıktı

Söz konusu liste, Acclaimed Video Games tarafından yapılan oldukça detaylı bir analiz yatıyor. Öyle ki Bloomberg, IGN, Polygon ve daha pek çok mecranın hazırladığı ve dokuz yüzü aşkın en iyi oyunlar listesini kapsıyor. Verilen bilgilere bakılırsa, listelerde yer alan oyunlar karşılarına gelen diğer yapımlara göre değerlendirilmiş. Ayrıca mecraların sektör genelindeki etkinliği de bu analize dahil edilmiş.

Tüm bu kapsamlı analizin sonucunda, The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın zirvede yer aldığı bir tablo oluşmuş. 2017 yılında çıkan bu oyunu, Tetris ve 2013 yılında çıkan The Last of Us takip ediyor. İlk on sıraya aşağıdan bakabilecek iken, listenin tamamını da buradan inceleyebilirsiniz.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Tetris (1985) The Last of Us (2013) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) Half-Life 2 (2004) The Witcher III: Wild Hunt (2015) Super Mario 64 (1996) Resident Evil 4 (2005) The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991) Super Mario World (1990)

Söz konusu listeyi hazırlayan ekibin söylediğine göre bu, 'en iyi oyun' değil de 'en beğenilen oyun sıralaması ve eleştirmen zevklerine, dönemin koşullarına ve kültürel bakış açılarına dayandırılıyor. Bu bağlamda, The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın bıraktığı etki bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Her ne kadar Mario ve The Legend of Zelda oyunları ağırlıkta olsa da konsollar ve PC genelinde erişilebilir olan oyunları da görebilmek mümkün oluyor. Dahası ise oyuncu çeşitliliğini de bir kez daha görmüş olduk diyebiliriz.