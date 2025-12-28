En Çok Arıza Yapan Arabalar! Bunlara Dikkat Edin

Bir araba satın alırken en çok dikkat edilen konuların başında güvenilirlik geliyor. Ne de olsa kimse beklenmedik bir sorun yüzünden yolda kalmayı istemez. Bu nedenle en çok hangi araçların arıza yapma eğiliminde olduğunu bilmek büyük önem taşıyor. Tam da bu gereksinimden hareketle hazırlanan yeni liste, en çok sorun yaşanan otomobilleri ortaya çıkardı.

En Çok Arıza Yapan Arabalar Neler?

Land Rover: Range Rover Sport, Discovery

Jeep: Cherokee, Wrangler

Alfa Romeo: Giulia, Stelvio

Chrysler: Chrysler 300, Pacifica

Dodge: Charger, Durango

Cadillac: Escalade, CTS

Volvo: XC90, S60

Tesla: Model S, Model 3

Volkswagen: Jetta, Passat

Müşterilerden gelen çeşitli geri bildirimler ve araştırmalar kapsamında hazırlanan listeye göre Land Rover, Range Rover Sport ve Discovery modelleri ile kullanıcılara muazzam bir konfor sunmasına rağmen bu otomobillerde air süspansiyon arızalarına rastlanabiliyor. Öte yandan Jeep Cherokee ve Jeep Wrangler, kendine hayran bırakan tasarımı ve zorlu koşullarda okuduğu meydanla öne çıksa da söz konusu modellerde şanzıman sorunları meydana gelebiliyor.

Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio ile estetik bakımdan muazzam bir görünüm sağlarken dayanıklılık konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. Uzmanlar sıklıkla motor bileşenlerindeki sorunlara dikkat çekiyor. Sürüş konusunda etkileyici deneyim sunmasına rağmen beklenmedik bakım masrafları ile ciddi bir dezavantaj oluşturuyor.

Chrysler 300 ve Pacifica söz konusu olduğunda özellikle şanzıman sorunları ön plana çıkıyor. Aracın sunduğu yüksek konfor ise ne yazık ki bu sorunların gölgesinde kalıyor. Diğer tarafta ise Dodge Charger ve Durango modelleri mevcut. İstatistiklere göre bu modellerde özellikle motor performansı ve fren sistemlerinde sorunlar meydana geliyor.

Volvo XC90 ve S60 sahiplerinden gelen şikâyetlerin odak noktasında genellikle şanzıman problemleri yer alıyor. Elektrikli otomobil pazarında önde gelen isimlerden Tesla'nın Model S ile Model 3 araçlarındaysa özellikle yazılım hataları dikkat çekiyor. Volkswagen Jetta ve Passat sahipleri ise motor arızaları ile karşılaşabiliyor.

Editörün Notu: Bu liste, belirtilen her aracın mutlaka arıza yapacağı anlamına gelmiyor. Daha çok kullanıcı deneyimleri ve istatistiklerden hareketle genel arıza eğilimlerini yansıtıyor. Düzenli bakım ve özenli kullanımla birlikte söz konusu modellerin çoğunu uzun yıllar boyunca kullanmak mümkün.