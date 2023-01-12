2022'de En Çok Para Harcanan Uygulamalar Açıklandı!
2022 yılının en çok para harcanan uygulamaları ve mobil oyunları açıklandı. Detaylı liste haberimizin devamında sizleri bekliyor!
2023 yılının ikinci haftasını tamamlamaya yaklaşmışken, geçtiğimiz seneye dair pek çok veri önemli şirketler ve markalar tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Son açıklanan bilgilere göre 2022 yılında en çok indirilen ve para harcanan mobil uygulamalar belli oldu.
2022'de Uygulamalara Harcanan Miktar Ne Kadar?
Günümüzde ücretsiz olduğu gibi abonelik sistemli uygulamalar da sıklıkla tercih ediliyor. Abonelik sistemli uygulamaların artması ile birlikte kullanıcıların yaptıkları harcamalarda da doğru orantılı bir yükseliş gerçekleşti.
Mobil dünyaya dair veriler ve raporlar paylaşan Data.ai, 2022 yılında kullanıcıların mobil uygulamalar için toplam 167 milyar dolarlık harcama yaptığını açıkladı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %2 oranında bir gerileme görülüyor.
Bunun yanı sıra mobil oyunlar için yapılan harcama oranının %5 azaldığını ve 110 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını görüyoruz. Ek olarak mobil uygulamalar içimn yapılan harcamalar ise 58 milyar dolar ile geçen yıla oranla %6'lık bir artış gösteriyor.
En Çok Para Harcanan Mobil Uygulamalar
- TikTok
- YouTube
- Tinder
- Disney+
- HBO Max
- Google One
- piccoma
- Bumble App
- Tencent Video
- iQIYI
En Çok Para Harcanan Mobil Oyunlar
- Honor of Kings
- Genshin Impact
- Candy Crush Saga
- ROBLOX
- Game For Peace
- Coin Master
- Pokemon GO
- Uma Musume Pretty Derby
- Three Kingdoms Tactics
- Lineage W
En çok para harcanan uygulama ve mobil oyunların yanı sıra en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar listesi de açıklandı.
2022'nin En Çok İndirilen Uygulaması Belli Oldu
Datai.ai'nin verilerine göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde mobilde kullanıcılar rekor sayıda uygulamayı cihazlarına indirdi.
En Fazla İndirilen Uygulamalar
- TikTok
- WhatsApp Messenger
- Snapchat
- Telegram
- CapCut
- Facebook Messenger
- WhatsApp Business
- Spotify
En Fazla İndirilen Mobil Oyunlar
- Subway Surfers
- Free Fire
- Ludo King
- Stumble Guys
- Candy Crush Saga
- ROBLOX
- Bridge Race
- Race Master
- My Talking Tom 2
- 8 Ball Pool
Yukarıda sıraladığımız uygulamalar ve oyunlar dahil olmak üzere çok daha fazlasına Tamindir'in Uygulama sayfasından ulaşabilirsiniz.
2022'nin "En Berbat" Teknoloji Şirketi Patronları Açıklandı!
2023'ü doğru son adımları attığımız süreçte yılın enleri belirlenmeye devam ediyor. En iyilerden ve başarılı olanlardan bahsedip son bakış attığımız 2022'de "en berbat" teknoloji şirketi patronları listesi de açıklandı.
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