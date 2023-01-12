2022'de En Çok Para Harcanan Uygulamalar Açıklandı!

2023 yılının ikinci haftasını tamamlamaya yaklaşmışken, geçtiğimiz seneye dair pek çok veri önemli şirketler ve markalar tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Son açıklanan bilgilere göre 2022 yılında en çok indirilen ve para harcanan mobil uygulamalar belli oldu.

2022'de Uygulamalara Harcanan Miktar Ne Kadar?

Günümüzde ücretsiz olduğu gibi abonelik sistemli uygulamalar da sıklıkla tercih ediliyor. Abonelik sistemli uygulamaların artması ile birlikte kullanıcıların yaptıkları harcamalarda da doğru orantılı bir yükseliş gerçekleşti.

Mobil dünyaya dair veriler ve raporlar paylaşan Data.ai, 2022 yılında kullanıcıların mobil uygulamalar için toplam 167 milyar dolarlık harcama yaptığını açıkladı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %2 oranında bir gerileme görülüyor.

Bunun yanı sıra mobil oyunlar için yapılan harcama oranının %5 azaldığını ve 110 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını görüyoruz. Ek olarak mobil uygulamalar içimn yapılan harcamalar ise 58 milyar dolar ile geçen yıla oranla %6'lık bir artış gösteriyor.

En Çok Para Harcanan Mobil Uygulamalar

TikTok

YouTube

Tinder

Disney+

HBO Max

Google One

piccoma

Bumble App

Tencent Video

iQIYI

En Çok Para Harcanan Mobil Oyunlar

Honor of Kings

Genshin Impact

Candy Crush Saga

ROBLOX

Game For Peace

Coin Master

Pokemon GO

Uma Musume Pretty Derby

Three Kingdoms Tactics

Lineage W

En çok para harcanan uygulama ve mobil oyunların yanı sıra en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar listesi de açıklandı.

En Fazla İndirilen Uygulamalar

Instagram

TikTok

Facebook

WhatsApp Messenger

Snapchat

Telegram

CapCut

Facebook Messenger

WhatsApp Business

Spotify

En Fazla İndirilen Mobil Oyunlar

Subway Surfers

Free Fire

Ludo King

Stumble Guys

Candy Crush Saga

ROBLOX

Bridge Race

Race Master

My Talking Tom 2

8 Ball Pool

Yukarıda sıraladığımız uygulamalar ve oyunlar dahil olmak üzere çok daha fazlasına Tamindir'in Uygulama sayfasından ulaşabilirsiniz.