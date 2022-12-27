2022'nin "En Berbat" Teknoloji Şirketi Patronları Açıklandı!

2023'ü doğru son adımları attığımız süreçte yılın enleri belirlenmeye devam ediyor. En iyilerden ve başarılı olanlardan bahsedip son bakış attığımız 2022'de "en berbat" teknoloji şirketi patronları listesi de açıklandı.

The Guardian, en berbat olarak nitelendirilebilecek CEO'ları sıraladı ve gazetecileri en çok hayal kırıklığına uğratanları da es geçmedi. Yayınlanan listeye göre Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes ve kripto para borsası FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried en kötü performansa sahip isimler olmayı başardı.

Listede aynı zamanda Meta'nın başkanı Mark Zuckerberg, Amazon'un 2021'de istifa eden başkanı Jeff Bezos ve neredeyse her gün ayrı bir olaya imza atan Twitter yeni başkanı Elon Musk da tabii ki listedeki yerlerini alıyor.

Üç Büyük İsim de Listede!

Mark Zuckerberg, Şubat ayında şirket hisselerindeki düşüş nedeniyle bir gün içinde 11.000'e yakın çalışanını işten çıkarmasıyla başarısız bir CEO olarak görüldü. Bezos ise Amazon'daki yüksek sayıda işçi çıkarma ve hayırseverlik yoluyla insanlar karşısında imajını iyileştirmeye çalışması gibi durumlarla eleştirilere maruz kaldı.

Elon Musk, Twitter'ın başına geçtiği günden beri olayların ardı arkası kesilmemeye başladı. Gazeteciler tarafından eleştirilere yoğun bir şekilde maruz kalan Musk, işten çıkarma, katı ve yeni kurallar, ofiste çalışma zorunluluğu ve gelen merkeze yatak yerleştirmesi gibi hamlelerle en berbat teknoloji şirketi CEO'su listesine girdi.

Twitter'ın eski CEO'su Parag Agrawal da listeye girdi. Bunun en büyük sebebi ise Musk'ın şirketi satın almayı başarmış olması şeklinde belirtiliyor.

"En Berbat" Listesinde Zirvedekiler

Başlangıçta ilerici bir tıbbi girişim olarak görünen Theranos sayesinde Elizabet Holmes, geleceğin Steve Jobs'u olarak anılıyordu. Açılan soruşturmalarla dolandırıcı olduğu, kendi şirket çalışanlarını ve destekçilerini yanılttığı ortaya çıkıp, mahkemede de teyit edilmesi ile listede zirveye yerleşti.

Geçtiğimiz ay FTX kripto borsasının çökmesi ve dünyanın hemen hemen her yerinden milyonlarca müşterinin yatırımlarını kaybetmesi ile Sam Bankman-Fried mercek altına girdi. Güvence vermeye devam ettiği sırada Bahamalar'da tutuklandı ve ABD'ye iade edildi.

Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarındna biriyle suçlanan Bankman, en berbat teknoloji şirketi patronu listesinde zirvede yer alan bir diğer isim oldu.