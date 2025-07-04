Tesla Model Y Artık En Çok Satılan Araba Değil! Zirvedeki İsim Şaşırttı

Tesla için 2025 yılı hiç şüphesiz zorluklarla doluydu. Yılın yarısı geride kalmışken EV tahtında taç artık başka otomobil markalarına, özellikle de Çin menşeili şirketlere kaymaya başladı. Tesla Model Y, 2023'te otomotiv tarihinde bir rekora imza atarak dünyanın en çok satılan otomobili unvanını almıştı. Olaydan sonra elektrikli araç pazarına adeta can geldi ve pek çok diğer şirket de bu ivmelenmeden nasibini aldı.

Ancak Tesla'nın sahibi ünlü milyarder Elon Musk'ın kişisel hayatında aldığı yanlış kararlar ve yaptığı yanlış söylemler yüzünden Tesla artık bir numara değil. Zirveye hiç beklenmedik bir isim oturdu.

Toyota Wildlander, Tesla'yı Geride Bıraktı

Car Industry Analysis hesabı, Instagram'dan paylaştığı verilerde Tesla Model Y'nin ikinci sıraya gerilediğini doğruladı. Paylaşılan tabloda Tesla'dan boşalan makamın artık Toyota RAV4 Wildlander modeline ait olduğu görüldü. Tesla Model Y'nin ardından üçüncü sırada yine Toyota, Corolla Cross ve Frontlander modelleriyle yer alıyor.

153 marketten alınan veriler ve genel tahminlere göre Toyota RAV 4 Wildlander, 2023 yılına kıyasla %11 artış göstererek 1.187,00 adet satış gerçekleştirdi. Tesla Model Y ise %3'lük düşüş ivmesinde 1.185,00 adet satış yaptı.

Tesla, Elon Musk'ın Siyasi Görüşü Yüzünden Düşüyor

Ağzından çıkan her kelâmla olay yaratan Elon Musk, son dönemlerde hükümete karşı çıkışlar yapması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünden düştü. Ancak kendisi halen aşırı sağcı görüşlerini dillendirmeye devam ediyor. Bu da Tesla sahibi vatandaşların fikir değiştirmesine, hatta mevcut araçlarındaki Tesla logosunu gizlemesine kadar geniş kapsamda etki yaratmıştı. Zira Elon Musk'ın söylemleri yüzünden Tesla model araçlara saldırılar son dönemlerde misliyle arttı.

Musk'ın anti-EV politikaları desteklemesi ve aşırı sağ söylemlere verdiği açık destek; sadece ABD genelinde değil, birçok ülkede Tesla'ya ciddi tepkiler gelmesine neden oldu. Tüm bunlara rağmen Tesla markası Türkiye'de en çok satılan otomobil olmayı sürdürüyor.