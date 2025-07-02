Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller: Tesla, Togg'u Geçti!
Haziran ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Peki, yerli otomobil Togg T10X kaç adet sattı? İşte rapora dair detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının haziran ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Peki, en çok hangi otomobil satıldı?
Tesla tarafından satışa sunulan Model Y geçtiğimiz ay 7 bin 235 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvede konumlandı. Model Y, haziranda en çok satılan otomobiller listesinde de ilk sırada yer aldı.
İkinci sırada Togg T10X bulunuyor. Yerli otomobil geçtiğimiz ay 3 bin 98 adet satıldı. T10X, mayıs ayında 3 bin 678 satış adedi ile ilk sırada konumlanmıştı. Haziranda en çok satılan elektrikli arabalar listesinin üçüncü sırasında 936 adet ile Citroen C3 yer aldı.
Dördüncü sırada 897 satış adediyle BYD Seal, beşinci sırada 886 satış adediyle BYD Seal U, altıncı sırada ise 875 satışa dediyle BYD Atto 3 bulunuyor. Bu otomobilleri Kia EV3, Mini Contryman, KG Mobility Torres, Opel Frontera, Citroen C4 ve Citroen C3 takip etti.
Haziran Ayında En Çok Elektrikli Satılan Otomobiller
- Tesla Model Y: 7.235 adet
- Togg T10X: 3.098 adet
- Citroen C3: 936 adet
- BYD Seal: 897 adet
- BYD Seal U: 886 adet
- BYD Atto 3: 875 adet
- Kia EV3: 771 adet
- Mini Countryman: 740 adet
- KG Mobility Torres: 730 adet
- Opel Frontera: 700 adet
- Citroen C4: 694 adet
- Citroen C3: 658 adet
- BYD Dolphin: 601 adet
- Volvo EX40: 519 adet
- Hyundai Ioniq 5: 450 adet