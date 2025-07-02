Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller: Tesla, Togg'u Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının haziran ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Peki, en çok hangi otomobil satıldı?

Tesla tarafından satışa sunulan Model Y geçtiğimiz ay 7 bin 235 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvede konumlandı. Model Y, haziranda en çok satılan otomobiller listesinde de ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada Togg T10X bulunuyor. Yerli otomobil geçtiğimiz ay 3 bin 98 adet satıldı. T10X, mayıs ayında 3 bin 678 satış adedi ile ilk sırada konumlanmıştı. Haziranda en çok satılan elektrikli arabalar listesinin üçüncü sırasında 936 adet ile Citroen C3 yer aldı.

Dördüncü sırada 897 satış adediyle BYD Seal, beşinci sırada 886 satış adediyle BYD Seal U, altıncı sırada ise 875 satışa dediyle BYD Atto 3 bulunuyor. Bu otomobilleri Kia EV3, Mini Contryman, KG Mobility Torres, Opel Frontera, Citroen C4 ve Citroen C3 takip etti.

Haziran Ayında En Çok Elektrikli Satılan Otomobiller