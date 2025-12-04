Katlanabilir Telefon Pazarında Lider Belli Oldu!

Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Büyük üreticilerin yoğun bir mücadele içinde olduğu bu sektörde markalar, öne geçebilmek için ürün kataloglarını sürekli genişletmeye ve farklı stratejiler denemeye devam ediyor. Peki pazarda son durum ne? En çok satan katlanabilir telefon üreticileri belli oldu.

En Çok Satan Katlanabilir Akıllı Telefon Üreticileri (2025 Q3)

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin paylaşılan verilere göre Samsung, yüzde 64 pazar payıyla zirvenin sahibi oldu. Kısa süre önce üçe katlanabilir telefon modeliyle tüm dikkatleri üzerine çeken marka, yıllık yüzde 32 büyüme kaydetti.

Huawei yüzde 15 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 7 ile Motorola ve yüzde 6 ile Honor takip ediyor. vivo yüzde 4’lük payla beşinci sıradayken, Xiaomi ise yüzde 2 ile altıncı sırada bulunuyor. Geriye kalan diğer markaların toplam pazar payıysa yüzde 2 olarak açıklandı.

2025'in üçüncü çeyreğinde en büyük katlanabilir akıllı telefon üreticileri şu şekilde sıralandı:

Marka 2024 Q3 Payı 2025 Q3 Payı Yıllık Değişim Samsung %56 %64 +32% Huawei %15 %15 +10% Motorola %7 %7 +16% Honor %10 %6 -31% vivo %3 %4 +67% Xiaomi %6 %2 -54% Diğer Markalar %6 %2 -39%

Samsung son yıllarda sektörde dikkat çekici bir büyüme yakalamış durumda. Bir dönem birçok kullanıcı, Apple’ın tüm üreticilerden daha iyi konumda olduğunu düşünüyordu. Ancak günümüzde benzer bir düşünce Samsung için oluşmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda pazardaki rekabetin hangi seviyeye ulaşacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmaıyn.