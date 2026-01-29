Televizyon Almadan Önce Göz Atın: En Çok Satan TV Markaları Açıklandı!

Günümüzde televizyondan bir dizi veya film izleyen insan sayısı önceki yıllara kıyasla daha az. Zira dijital akış platformları gittikçe popülerleşiyor ve bu da televizyonlara olan ilgiyi azaltıyor. Bu da aslında markalar arasındaki rekabeti artırıyor. Öyle ki üreticiler, sürekli azan kullanıcıyı kendine çekebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Peki TV pazarında son durum ne? İşte 2025'te en çok satan televizyon markaları!

2025'te En Çok Satan Televizyon Markaları

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından paylaşılan verilere göre Samsung, yüzde 17 pazar payıyla birinciliğe adını yazdırdı. Akıllı telefondan tablete, bilgisayardan monitöre, ses cihazlarından mutfak ve temizlik aletlerine kadar geniş yelpazede ürün kataloğuyla hizmet veren marka, TV pazarında da önde gelen üreticiler arasında.

En iyi televizyon modelleriyle adından sıkça söz ettiren TCL ise yüzde 16 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Dev ekrana sahip her yeni ürününde dikkatleri üzerine çekiyorken, Mini LED teknolojisini kullanıcılarla buluşturan ilk firmalardan biri olmasıyla da biliniyor.

Öte yandan Hisense (Toshiba) yüzde 10 pazar payıyla üçüncü, LG yüzde 9 ile dördüncü, Walmart (ONN & Vizio) ise yüzde 5 ile beşinci. Geriye kalan yüzde 42'lik pazar payını ise diğer markalar temsil ediyor. Markaların pazar paylarının olduğu tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sıra Marka 2024 Pazar Payı 2025 Pazar Payı 1 Samsung %18 %17 2 TCL (iFFalcon & Rowa) %13 %16 3 Hisense (Toshiba) %12 %10 4 LG %8 %9 5 Walmart (ONN & Vizio) %3 %5 6 Diğerleri %46 %42

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir televizyon üreticisi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.