En Çok Satılan PC Oyunları Şaşırttı! Listede Çok Eski Oyunlar da Var

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 29 Nisan-6 Mayıs dönemini kapsayan raporuna göre 9 yıl önce satışa sunulan Stellaris ve Dark Souls 3 günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin zirvesinde 90 Metacritic puanıyla dikkat çeken Clair Obscur: Expedition 33 bulunuyor. İkinci sırada ise rol yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered konumlandı.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'ı Schedule I takip etti. Dördüncü sırada R.E.P.O. bulunuyor. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapım, Steam'de "Son derece olumlu" inceleme notlarına sahip.

2018 yılında satışa sunulan ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Rust beşinci sırada konumlandı. Rust'ı V Rising ve EA Sports FC 25 takip etti. Listede ayrıca Forza Horizon 5, Crusader Kings III, Drive Beyond Horizons ve daha pek çok yapım yer alıyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (29 Nisan-6 Mayıs 2025)