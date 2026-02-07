Elektrikli Araç Alacaklar Dikkat! Servisten Hiç Çıkmayan Modeller Netleşti

Son yıllarda elektrikli araçların popülaritesi sürekli artıyor. Bunun önde gelen nedenleri ise benzinli ve dizel araçlara kıyasla daha sessiz çalışmaları ve maliyetlerinin düşük olması. Zira şarj ücretleri yakıt giderlerine göre daha uygun. Bu da elektrikli araç sayısının her geçen gün daha da artmasını sağlıyor.

Öte taraftan elektrikli araç deyince ilk akla gelen konuysa güvenilirlik oluyor. Günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda sorunsuz çalışmaları oldukça önemli bir faktör. Ancak ne yazık ki bazen beklenmedik şekilde kapanan veya arıza veren elektrikli araçlarla karşılaşmak mümkün. Tabii bu her araç için geçerli olmasa da bunun gibi sorunların hiç olmadığını söylemek zor. Son olarak en az güvenilir elektrikli araçlar belli oldu.

En Fazla Sorun Çıkaran Elektrikli Araçlar

Consumer Reports, tüketici geri bildirimlerine göre en az güvenilir yani sıkça problem çıkarmalarıyla bilinen elektrikli araçları sıraladı. Paylaşılan listeye baktığımızda birçok popüler modelin yer aldığını görüyoruz. Bu modeller arasında Lucid Air, Rivian R1S, Audi Q4 e-tron, Hyundai Ioniq 9 göze çarpıyor.

Bununla birlikte Kia EV6, Honda Prologue, Hyundai Ioniq 5, Audi Q5 e-tron, Kia EV9 ve Geneis GV60 da listede yer alırken, Chevrolet Blazer EV ve Rivian R1T de en fazla sorun çıkaran elektrikli araçlar arasında. Paylaşılan araçların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En az güvenilir elektrikli araçlar şu şekilde sıralandı:

Lucid Air

Rivian R1S

Audi Q4 e-tron

Hyundai Ioniq 9

Kia EV6

Honda Prologue

Hyundai Ioniq 5

Audi Q6 e-tron

Kia EV9

Genesis GV60

Chevrolet Blazer EV

Rivian R1T

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En az güvenilir elektrikli araçlar arasında görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.