En Güvenilir Otomobil Markaları Belli Oldu: Tesla Şaşırttı!

En güvenilir otomobil markaları açıklandı. Tesla, listedeki konumu ile çok sayıda insanın şaşırmasına neden oldu. Consumer Reports tarafından paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Güvenilir Otomobil Markaları Listesi

Lexus Mazda Toyota Infiniti Buick Honda Subaru Acura Nissan Mini Hyundai Chrysler Porsche Chevrolet Audi Cadillac BMW Ford Kia Volvo Ram GMC Mercedens-Benz Volkswagen Genesis Jeep Tesla Lincoln

Consumer Reports (CR) tarafından yapılan bir araştırma ile birlikte en güvenilir araba markaları belli oldu. Paylaşılan listede toplamda 28 marka yer alıyor. Şu anda değeri 1 trilyon doları aşan elektrikli araç üreticisi Tesla, listenin 27. sırasında yer alarak şaşırttı.

Listenin ilk sırasında Japonya merkezli otomotiv üreticisi Lexus bulunuyor. Eiji Toyoda tarafından kurulan şirket, lüks otomobiller üretiyor. İkinci sırada Japon otomotiv üreticisi Mazda konumlandı. Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Toyota, CR tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Dördüncü sırada lüks otomobiller üreten Infiniti şirketi konumlandı. Beşinci sırada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski otomobil markası olan Buick bulunuyor. Buick, 2017 yılında dünya genelinde 1,4 milyon adet araç satmayı başarmıştı.

1948 yılında Soichiro Honda tarafından kurulan Honda, en güvenilir araba markaları listesinin altıncı sırasında konumlandı. Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru, listenin yedinci sırasında yer aldı. Sekizinci sırada ise lüks otomobilier üreten Acura bulunuyor.

Dokuzuncu sırada Japonya otomovil üreticisi Nissan yer alırken onuncu sırada ise popüler otomobil markası Mini konumlandı. On birinci sırada Güney Kore merkezli Hyundai bulunuyor. On ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri merkezli Chrysler yer aldı.

CR tarafından paylaşılan listenin on üçüncü sırasında Porsche bulunuyor. Porsche şirketini Chevrolet, Audi, Cadillac, BMW, Ford, Kia, Volvo, Ram, GMC, Mercedens,Benz takip etti. Listenin son sırasında ise ABD merkezli Lincoln şirketi konumlandı.