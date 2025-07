Nothing Gaza Bastı: Daha Ucuz Telefon Geliyor!

Şeffaf ve ışıklı akıllı telefon tasarımlarıyla tanınan Nothing, kısa süre önce özellikleri ile dikkat çekmeyi başaran Phone (3) modelini piyasaya sürdü. Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, 50 MP kameralar ve 16 GB RAM gibi donanımlarıyla öne çıkan cihazın ardından marka, şimdi de yeni modellerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Hindistan kaynaklı bir sızıntıya göre Nothing, yakında "Lite" veya "T" ismini taşıyan yeni telefonlar çıkaracak. Android dünyasında benzer modelleri daha önce pek çok üreticide gördük. Görünüşe göre İngiliz teknoloji markası da bu yoldan ilerlemeye hazırlanıyor.

Nothing, "Lite" veya "T" İsimli Telefon Çıkaracak

Şu an için söz konusu telefon hakkında fazla detay bulunmuyor. Nothing Phone (3) Lite mi, Nothing Phone Lite mı yoksa Nothing Phone (3) T gibi bir model mi çıkacak, henüz net değil. Ancak eğer şirketin gerçekten böyle bir planı varsa sızıntılarda belirtildiği gibi yakın zamanda daha fazla bilgi gün yüzüne çıkacaktır.

"Lite" veya "T" isimleri Android dünyasında genellikle daha uygun fiyatlı telefon anlamına gelir. Tabii ki markanın daha düşük bir fiyata amiral gemisi özellikleri sunması pek mümkün değil. Bu yüzden Nothing'in böyle bir modeli çıkarsa daha çok giriş veya orta segmente hitap eden bir cihaz olarak karşımıza çıkacaktır.

