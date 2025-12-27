En Kötü Otomobil Markası Belli Oldu

Dünyanın en kötü otomobil markası açıklandı. Consumer Reports tarafından yayınlanan bir rapora göre Jeep, güvenlik endişleri ve arıza sıklığının yüksek olması nedeniyle otomobil sahipleri tarafından en kötü otomobil markası seçildi.

Jeep, Consumer Reports Tarafından En Kötü Otomobil Markası Seçildi

Dünyanın en kötü otomobil markası hangisi? Consumer Reports, bir süre önce bu sorunun cevabını bulmak için yola çıktı. ABD merkezli bir çalışma yürüten platform, 31 araba markasını mercek altına aldı.

Söz konusu markaların kullanıcılarıyla yürütülen çalışmanın önceliğinde ise kullanıcı memnuniyeti oldu. Bu doğrultuda 31 markanın yer aldığı listenin en sonundaki isim ise 1943'ten bu yana pazarda olan Jeep oldu.

Araştırmaya göre halihazırda Jeep kullanan kişilerin sadece yüzde 50'si bir sonraki otomobillerinde yeniden Jeep'i tercih etmeyi düşüneceklerini belirtiyor. söz konusu oran kalan otuz marka için çok daha yüksek.

Belirtmekte fayda var ki bu Jeep'in kötü otomobiller ürettiği anlamına gelmiyor. Bu sadece kullanıcıların yüksek bedeller ödeyerek aldığı otomobillerde beklenmedik sorunlar yaşadığı ve bunun memnuniyeti etkilediği anlamına geliyor.

Özellikle Jeep 4xe hibrit modellerinde görülen motor arızaları ve batarya kaynaklı yangın riskleri gibi ciddi güvenlik sorunları, bu sonuçta belirleyici faktörler oldu. Ayrıca Jeep kullanıcıları yüksek onarım maliyetlerinden de şikayetçi.

Şikayet oranlarının garantisi olan sıfır araçlara değil de ikinci el modellerde daha yüksek olduğunun da altını çizmekte fayda var. Ayrıca söz konusu çalışma ABD'de yapıldı. Yani yerli ustalarımızla tecrübe daha iyi ya da daha kötü olabilir.

Tabii ki Jeep hakkında her şey olumsuz değil. Rakiplerine göre daha güçlü motoru, arazi aracı olarak başarısı ve düşük yakıt tüketimi, kullanıcıların yaklaşık yüzde 50'sinin bir sonraki aracının yeniden Jeep olmasını sağlayan önemli faktörler arasında yer alıyor.