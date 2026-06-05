Tüm Detayları ile Türkiye'de Satılan En Uygun Fiyatlı Otomobiller!
Gitikçe artan döviz kuru ile otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Hâl böyleyken piyasadaki en uygun fiyatlı otomobilleri sizler için bir araya getirdik.
⚡ Önemli Bilgiler
- Dacia Sandero, 1 milyon 295 bin TL'lik fiyatı ile ülkemizde satılan en uygun fiyatlı otomobil konumunda.
- En uygun fiyatlı elektrikli otomobil 1 milyon 440 bin TL'lik fiyatı ile Fiat Grande Panda.
- Otomobilde düşen satışlar markaları kampanya yapmaya itiyor.
Türkiye'de son dönemde otomobil satışlarında daralma yaşanıyor. Ülke çevresindeki savaşlar ve mevcut ekonomik koşullar ile döviz her geçen gn artarken, bu durum da doğal olarak benzin ve otomobil fiyatlarına yansıyor. Hâl böyleyken sıfır kilometre araba satın almak isteyenler en uygun fiyatlı otomobillere yöneliyor. Biz de şu anda 0 kilometre olarak satılan en uygun fiyatlı 2026 model araçları bir araya getirdik.
En Ucuz Sıfır Otomobiller Hangileri?
- Dacia Sandero ( essential TCe 100 ) - 1 milyon 295 bin lira
- Kia Picanto ( 1.0L 67 PS AMT ) - 1 milyon 335 bin lira
- Fiat Egea Sedan ( Easy 1.6 Multijet Manuel ) - 1milyon 389 bin 900 lira
- Opel Corsa ( 1.2 100 HP Benzin MT6 ) - 1 milyon 395 bin lira
- Fiat Grande Panda - ( La Prima 44 kWh ) - 1 milyon 440 bin lira
- Hyundai i20 ( 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump ) - 1 milyon 470 bin lira
- Hyundai Inster (71.1 kW Dynamic) - 1 milyon 550 bin lira
- Hyundai Bayon ( 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump ) - 1 milyon 560 bin lira
- Dacia Jogger ( extreme TCe 110 7 koltuklu ) - 1 milyon 595 bin lira
- Opel Frontera Elektrik ( 44 kWh batarya ) - 1 milyon 600 bin lira
Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan durgunluk markalardaki fiyat artışını da oldukça sınırlı tutmuş görünüyor. Bunun yanı sıra birçok üretici satışlarını artırabilmek adına çeşitli kampanyalar da sunuyor.
Bu yüzden, listenin hazırlandığı 4 Haziran 2026 tarihine göre ilerleyen dönemde fiyatlar çeşitlilik gösterebilir. Ayrıca listemizi hazırlarken Citroen'in henüz fiyat listesini güncellemediğini hatırlatalım.
Dacia Sandero TCe 100 Özellikleri Neler?
Listemizin en tepesindeki Dacia Sandero şu anda ülkemizde satışta olan en uygun fiyatlı 2026 model sıfır kilometre otomobil olarak öne çıkıyor. Kaputunun altında 1.0 litrelik turbo beslemeli benzinli motora ev sahipliği yapan araç, gücünü ise 6 ileri manuel şanzımanla yere aktarıyor. Sandero, manuel şanzıman kullanmayı sorun etmeyen ve kısıtlı bütçeye sahip olan kişiler için uygun bir seçenek olabilir.
- Hacim: 999 cc
- Silindir sayısı: 3
- Güç: 100 HP
- Tork: 160 Nm
- Şanzıman: 6 ileri manuel
- 0-100 km/s hızlanma: 9.7 saniye
- Maksimum hız: 180 km/s
- Yakıt tüketimi : 5.5 litre/100 km
- Boyutlar: 4.102 mm uzunluk / 2.012 mm genişlik / 1.492 mm yükseklik
Kia Picanto 1.0L 67PS AMT Özellikleri Neler?
A segmentinin az sayıdaki temsilcilerinden biri olan Kia Picanto, uygun fiyatı ve tam otomatik şanzımanı ile bu listeye ikinci sıradan giriyor. 1.0 litrelik atmosferik motoru ile performans konusunda iddialı olmayan Picanto, şehir içi kullanımda küçük boyutları ile büyük kolaylık sağlıyor. Kia Picanto, özellikle araba kullanmaya yeni başlayan veya şehir içinde sıklıkla araç kullanmak zorunda kalanlar için ideal bir otomobil.
- Hacim: 998 cc
- Silindir sayısı: 3
- Güç: 68 beygir
- Tork: 96 Nm
- Şanzıman: 5 ileri otomatik
- 0-100 km/s hızlanma: 17.2 saniye
- Maksimum hız: 160 km/s
- Yakıt tüketimi : 5.7 litre/100 km
- Boyutlar: 3.605 mm uzunluk / 1.595 mm genişlik / 1.485 mm yükseklik
Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet Özellikleri Neler?
Artık ömrünün son demlerini yaşayan Fiat Egea, yine de Türk kullanıcısının ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. Fiat da sunduğu kampanyalı fiyatlar ile Egea'nın satışlarını canlı tutuyor. Kampanyalı fiyatı ile oldukça iddialı olan Egea, ayrıca kendini yıllardır kanıtlamış 1.6 litrelik Multijet motoruyla da piyasadaki nadir dizel seçenekler arasında.
- Hacim: 1598 cc
- Silindir sayısı: 4
- Güç: 130 beygir
- Tork: 320 Nm
- Şanzıman: 6 ileri manuel
- 0-100 km/s hızlanma: 9.6 saniye
- Maksimum hız: 212 km/s
- Yakıt tüketimi : 4.7 litre/100 km
- Boyutlar: 4.532 mm mm uzunluk / 2.002 mm genişlik / 1.492 mm yükseklik
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Özellikleri Neler?
Opel Corsa, kaputunun altında yatan 1.2 litrelik turbo beslemeli motorundan 100 beygir güç üretiyor. PSA imzası taşıyan bu motor, birçok araçta da görev yapıyor. 6 ileri manuel şanzımanla gücünü yere aktaran aracın otomatik vitesli versiyonlarında ise Stellantis'in yeni nesil hafif hibrit motorları ve e-DCS6 şanzımanı görev yapıyor.
- Hacim: 1199 cc
- Silindir sayısı: 3
- Güç: 100 beygir
- Tork: 205 Nm
- Şanzıman: 6 ileri manuel
- 0-100 km/s hızlanma: 10.8 saniye
- Maksimum hız: 194 km/s
- Yakıt tüketimi : 5.4 litre/100 km
- Boyutlar: 4.061 mm mm uzunluk / 1.960 mm genişlik / 1.435 mm yükseklik
Fiat Grande Pande La Prima 44 kWh Özellikleri Neler?
Piyasada şu anda en ucuz elektrikli otomobil olan Grande Panda'nın önceki nesilleri özellikle Avrupa'da çokça sevilmişti. retro tasarımı ile önceki nesillerin mirasını taşımaya hazırlanan modelin, 1.2 litrelik motora sahip hafif hibrit bir versiyonu da bulunuyor. Ancak elektrikli versiyon sahip olduğu ÖTV avantajı ile bu listeye girmeyi başarırken, hafif hibrit versiyon dışarıda kaldı.
- Elektrikli motor
- Güç: 113 beygir
- Tork: 122 Nm
- Şanzıman: Tek vitesli redüktör şanzıman
- 0-100 km/s hızlanma: 11.5 saniye
- Maksimum hız: 132 km/s
- Batarya hacmi: 44 kWh
- Enerji tüketimi : 16.8 kWh/100 km
- Menzil: 320 km
- Boyutlar: 3.999 mm mm uzunluk / 2.017 mm genişlik / 1.573 mm yükseklik
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Özellikleri:
Hyundai i20, üçüncü neslinde de önemli satış rakamlarına ulaşmayı başarıyor. Kaputunun altında artık tüm markalardan görmeye alıştığımız 3 silindirli 1.0 litrelik motor görev yapıyor. 90 beygirlik bu turbo beslemeli ünite, gücünü 6 ileri manuel şanzımanla yere aktarıyor. Hyundai i20, manuel şanzıman kullanma sorunu olmayan yeni kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.
- Hacim: 998 cc
- Silindir sayısı: 3
- Güç: 90 beygir
- Tork: 172 Nm
- Şanzıman: 6 ileri manuel
- 0-100 km/s hızlanma: 11.5 saniye
- Maksimum hız: 181 km/s
- Yakıt tüketimi : 6.3 litre/100 km
- Boyutlar: 4.065 mm mm uzunluk / 1.775 mm genişlik / 1.450 mm yükseklik
Hyundai Inster 71.1 kW Özellikleri Neler?
Hyundai Inster, A segmentte satılan nadir elektrikli araçlardan bir tanesi. Boyutları ve tasarımı ile tam şirin bir şehir otomobili olan Inster, sunduğu verimlilikle de dikkat çekiyor. Yerden yüksek yapısı, boyutları ve sunduğu verimlilik ile elektrikli otomobil kullanmaya hazır olan kişiler için şehir içi kullanımda en iyi seçeneklerden biri olabilir.
- Elektrikli motor
- Güç: 97 beygir
- Tork: 147 Nm
- Şanzıman: Tek vitesli redüktör şanzıman
- 0-100 km/s hızlanma: 11.7 saniye
- Maksimum hız: 140 km/s
- Batarya hacmi: 42 kWh
- Enerji tüketimi : 14.3 kWh/100 km
- Menzil: 327 km
- Boyutlar: 3.825 mm mm uzunluk / 1.610 mm genişlik / 1.610 mm yükseklik
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 6MT Özellikleri Neler?
Hyundai i20 plaformu üzerinde yükselen Bayon, yerden yüksek yapısı ve tasarımı ile kardeşinden ayrılıyor. İnce aydınlatma grubu ile dikkat çeken otomobil, i20'ye göre daha fazla kullanışlılık getiriyor. Bayon'un sunduğu yerden yüksek yapı ve fazladan hacime ihtiyaç duyan kullanıcılar için bu otomobil de seçenekler arasında yer alabilir.
- Hacim: 998 cc
- Silindir sayısı: 3
- Güç: 90 beygir
- Tork: 172 Nm
- Şanzıman: 6 ileri manuel
- 0-100 km/s hızlanma: 11.9 saniye
- Maksimum hız: 174 km/s
- Yakıt tüketimi : 6.3 litre/100 km
- Boyutlar: 4.180 mm mm uzunluk / 1.775 mm genişlik / 1.500 mm yükseklik
Dacia Jogger TCe 110 7 Koltuklu Özellikleri Neler?
Dacia Jogger bu listedeki kuşkusuz en büyük ve en kullanışlı otomobil. 3. koltuk sırası ile bu fiyat bandındaki diğer otomobillerden ayrılan araç, arka sıra koltuklar yatırıldığında sunduğu 708 litrelik bagaj hacmiyle de oldukça iddialı. Yerden yüksek yapısıyla da SUV izlenimi veren otomobil, geniş aileler ya da doğada zaman geçirmeyi seven kişiler için iyi bir tercih olabilir.
- Hacim: 999 cc
- Silindir sayısı: 3
- Güç: 110 HP
- Tork: 200 Nm
- Şanzıman: 6 ileri manuel
- 0-100 km/s hızlanma: 11.2 saniye
- Maksimum hız: 180 km/s
- Yakıt tüketimi : 6.1 litre/100 km
- Boyutlar: 4.550 mm uzunluk / 2.012 mm genişlik / 1.689 mm yükseklik
Opel Frontera Elektrik 44 kWh Özellikleri Neler?
Listemizi Opel Frontera Elektrik ile tamamlıyoruz. Listetedeki üçüncü elektrikli araç olan Frontera, 1990'lı yıllarda ikonikleşen selefinin ismini geri döndürdü. Ülkemizde en çok satılan araçlar listesinde de kendisine yer bulan elektrikli SUV model, kampanyalı fiyatı ile satışlarını daha da artırabilir. Kampanya bittiğinde ise bu modelin fiyatının artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
- Elektrikli motor
- Güç: 113 beygir
- Tork: 125 Nm
- Şanzıman: Tek vitesli redüktör şanzıman
- 0-100 km/s hızlanma: 11.7 saniye
- Maksimum hız: 143 km/s
- Batarya hacmi: 44 kWh
- Enerji tüketimi : 18.5 kWh/100 km
- Menzil: 301 km
- Boyutlar: 4.385 mm mm uzunluk / 1.795 mm genişlik / 1.655 mm yükseklik
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Editörün Yorumu
Ülkemizde otomobil fiyatları hızla artaken, artık fiyatlar 1 milyonun çok üzerine çıkmış durumda. Bu ekonomik koşullarda alabileceğimiz en uygun otomobiller ise yukarıdaki gibi sıralanıyor. A ve B segmentin egemenliğindeki bu listede elektrikli otomobilleri saymazsak maalesef Kia Picanto dışında otomatik vitesli araç da bulunmuyor. Otomatik vitesli araçlarda maalesef fiyatlar daha da yükseliyor. Ancak yakın zamanda uygun fiyatlı otomatik vitesli araç listesini de size sunmayı planlıyoruz.
Otomatik vites seçeneğini geride bıraktığımızda ise seçenekler gördüğünüz gibi artıyor. Eğer sınırlı bir bütçeniz varsa birçok farklı ihtiyaca hizmet eden bu araçlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Özellikle kampanyalı fiyatı ile Egea en iyi seçeneklerden birisi olabilir. Şehir içi kullanım için ise Kia Picanto yine iyi bir tercih olarak öne çıkıyor.