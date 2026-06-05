Tüm Detayları ile Türkiye'de Satılan En Uygun Fiyatlı Otomobiller!

Türkiye'de son dönemde otomobil satışlarında daralma yaşanıyor. Ülke çevresindeki savaşlar ve mevcut ekonomik koşullar ile döviz her geçen gn artarken, bu durum da doğal olarak benzin ve otomobil fiyatlarına yansıyor. Hâl böyleyken sıfır kilometre araba satın almak isteyenler en uygun fiyatlı otomobillere yöneliyor. Biz de şu anda 0 kilometre olarak satılan en uygun fiyatlı 2026 model araçları bir araya getirdik.

En Ucuz Sıfır Otomobiller Hangileri?

Dacia Sandero ( essential TCe 100 ) - 1 milyon 295 bin lira Kia Picanto ( 1.0L 67 PS AMT ) - 1 milyon 335 bin lira Fiat Egea Sedan ( Easy 1.6 Multijet Manuel ) - 1milyon 389 bin 900 lira Opel Corsa ( 1.2 100 HP Benzin MT6 ) - 1 milyon 395 bin lira Fiat Grande Panda - ( La Prima 44 kWh ) - 1 milyon 440 bin lira Hyundai i20 ( 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump ) - 1 milyon 470 bin lira Hyundai Inster (71.1 kW Dynamic) - 1 milyon 550 bin lira Hyundai Bayon ( 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump ) - 1 milyon 560 bin lira Dacia Jogger ( extreme TCe 110 7 koltuklu ) - 1 milyon 595 bin lira Opel Frontera Elektrik ( 44 kWh batarya ) - 1 milyon 600 bin lira

Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan durgunluk markalardaki fiyat artışını da oldukça sınırlı tutmuş görünüyor. Bunun yanı sıra birçok üretici satışlarını artırabilmek adına çeşitli kampanyalar da sunuyor.

Bu yüzden, listenin hazırlandığı 4 Haziran 2026 tarihine göre ilerleyen dönemde fiyatlar çeşitlilik gösterebilir. Ayrıca listemizi hazırlarken Citroen'in henüz fiyat listesini güncellemediğini hatırlatalım.

Dacia Sandero TCe 100 Özellikleri Neler?

Listemizin en tepesindeki Dacia Sandero şu anda ülkemizde satışta olan en uygun fiyatlı 2026 model sıfır kilometre otomobil olarak öne çıkıyor. Kaputunun altında 1.0 litrelik turbo beslemeli benzinli motora ev sahipliği yapan araç, gücünü ise 6 ileri manuel şanzımanla yere aktarıyor. Sandero, manuel şanzıman kullanmayı sorun etmeyen ve kısıtlı bütçeye sahip olan kişiler için uygun bir seçenek olabilir.

Hacim: 999 cc

999 cc Silindir sayısı: 3

3 Güç: 100 HP

100 HP Tork: 160 Nm

160 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100 km/s hızlanma: 9.7 saniye

9.7 saniye Maksimum hız: 180 km/s

180 km/s Yakıt tüketimi : 5.5 litre/100 km

5.5 litre/100 km Boyutlar: 4.102 mm uzunluk / 2.012 mm genişlik / 1.492 mm yükseklik

Kia Picanto 1.0L 67PS AMT Özellikleri Neler?

A segmentinin az sayıdaki temsilcilerinden biri olan Kia Picanto, uygun fiyatı ve tam otomatik şanzımanı ile bu listeye ikinci sıradan giriyor. 1.0 litrelik atmosferik motoru ile performans konusunda iddialı olmayan Picanto, şehir içi kullanımda küçük boyutları ile büyük kolaylık sağlıyor. Kia Picanto, özellikle araba kullanmaya yeni başlayan veya şehir içinde sıklıkla araç kullanmak zorunda kalanlar için ideal bir otomobil.

Hacim: 998 cc

998 cc Silindir sayısı: 3

3 Güç: 68 beygir

68 beygir Tork: 96 Nm

96 Nm Şanzıman: 5 ileri otomatik

5 ileri otomatik 0-100 km/s hızlanma: 17.2 saniye

17.2 saniye Maksimum hız: 160 km/s

160 km/s Yakıt tüketimi : 5.7 litre/100 km

5.7 litre/100 km Boyutlar: 3.605 mm uzunluk / 1.595 mm genişlik / 1.485 mm yükseklik

Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet Özellikleri Neler?

Artık ömrünün son demlerini yaşayan Fiat Egea, yine de Türk kullanıcısının ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. Fiat da sunduğu kampanyalı fiyatlar ile Egea'nın satışlarını canlı tutuyor. Kampanyalı fiyatı ile oldukça iddialı olan Egea, ayrıca kendini yıllardır kanıtlamış 1.6 litrelik Multijet motoruyla da piyasadaki nadir dizel seçenekler arasında.

Hacim: 1598 cc

1598 cc Silindir sayısı: 4

4 Güç: 130 beygir

130 beygir Tork: 320 Nm

320 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100 km/s hızlanma: 9.6 saniye

9.6 saniye Maksimum hız: 212 km/s

212 km/s Yakıt tüketimi : 4.7 litre/100 km

4.7 litre/100 km Boyutlar: 4.532 mm mm uzunluk / 2.002 mm genişlik / 1.492 mm yükseklik

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Özellikleri Neler?

Opel Corsa, kaputunun altında yatan 1.2 litrelik turbo beslemeli motorundan 100 beygir güç üretiyor. PSA imzası taşıyan bu motor, birçok araçta da görev yapıyor. 6 ileri manuel şanzımanla gücünü yere aktaran aracın otomatik vitesli versiyonlarında ise Stellantis'in yeni nesil hafif hibrit motorları ve e-DCS6 şanzımanı görev yapıyor.

Hacim: 1199 cc

1199 cc Silindir sayısı: 3

3 Güç: 100 beygir

100 beygir Tork: 205 Nm

205 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100 km/s hızlanma: 10.8 saniye

10.8 saniye Maksimum hız: 194 km/s

194 km/s Yakıt tüketimi : 5.4 litre/100 km

5.4 litre/100 km Boyutlar: 4.061 mm mm uzunluk / 1.960 mm genişlik / 1.435 mm yükseklik

Fiat Grande Pande La Prima 44 kWh Özellikleri Neler?

Piyasada şu anda en ucuz elektrikli otomobil olan Grande Panda'nın önceki nesilleri özellikle Avrupa'da çokça sevilmişti. retro tasarımı ile önceki nesillerin mirasını taşımaya hazırlanan modelin, 1.2 litrelik motora sahip hafif hibrit bir versiyonu da bulunuyor. Ancak elektrikli versiyon sahip olduğu ÖTV avantajı ile bu listeye girmeyi başarırken, hafif hibrit versiyon dışarıda kaldı.

Elektrikli motor

Güç: 113 beygir

113 beygir Tork: 122 Nm

122 Nm Şanzıman: Tek vitesli redüktör şanzıman

Tek vitesli redüktör şanzıman 0-100 km/s hızlanma: 11.5 saniye

11.5 saniye Maksimum hız: 132 km/s

132 km/s Batarya hacmi: 44 kWh

44 kWh Enerji tüketimi : 16.8 kWh/100 km

16.8 kWh/100 km Menzil: 320 km

320 km Boyutlar: 3.999 mm mm uzunluk / 2.017 mm genişlik / 1.573 mm yükseklik

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Özellikleri:

Hyundai i20, üçüncü neslinde de önemli satış rakamlarına ulaşmayı başarıyor. Kaputunun altında artık tüm markalardan görmeye alıştığımız 3 silindirli 1.0 litrelik motor görev yapıyor. 90 beygirlik bu turbo beslemeli ünite, gücünü 6 ileri manuel şanzımanla yere aktarıyor. Hyundai i20, manuel şanzıman kullanma sorunu olmayan yeni kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.

Hacim: 998 cc

998 cc Silindir sayısı: 3

3 Güç: 90 beygir

90 beygir Tork: 172 Nm

172 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100 km/s hızlanma: 11.5 saniye

11.5 saniye Maksimum hız: 181 km/s

181 km/s Yakıt tüketimi : 6.3 litre/100 km

6.3 litre/100 km Boyutlar: 4.065 mm mm uzunluk / 1.775 mm genişlik / 1.450 mm yükseklik

Hyundai Inster 71.1 kW Özellikleri Neler?

Hyundai Inster, A segmentte satılan nadir elektrikli araçlardan bir tanesi. Boyutları ve tasarımı ile tam şirin bir şehir otomobili olan Inster, sunduğu verimlilikle de dikkat çekiyor. Yerden yüksek yapısı, boyutları ve sunduğu verimlilik ile elektrikli otomobil kullanmaya hazır olan kişiler için şehir içi kullanımda en iyi seçeneklerden biri olabilir.

Elektrikli motor

Güç: 97 beygir

97 beygir Tork: 147 Nm

147 Nm Şanzıman: Tek vitesli redüktör şanzıman

Tek vitesli redüktör şanzıman 0-100 km/s hızlanma: 11.7 saniye

11.7 saniye Maksimum hız: 140 km/s

140 km/s Batarya hacmi: 42 kWh

42 kWh Enerji tüketimi : 14.3 kWh/100 km

14.3 kWh/100 km Menzil: 327 km

327 km Boyutlar: 3.825 mm mm uzunluk / 1.610 mm genişlik / 1.610 mm yükseklik

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 6MT Özellikleri Neler?

Hyundai i20 plaformu üzerinde yükselen Bayon, yerden yüksek yapısı ve tasarımı ile kardeşinden ayrılıyor. İnce aydınlatma grubu ile dikkat çeken otomobil, i20'ye göre daha fazla kullanışlılık getiriyor. Bayon'un sunduğu yerden yüksek yapı ve fazladan hacime ihtiyaç duyan kullanıcılar için bu otomobil de seçenekler arasında yer alabilir.

Hacim: 998 cc

998 cc Silindir sayısı: 3

3 Güç: 90 beygir

90 beygir Tork: 172 Nm

172 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100 km/s hızlanma: 11.9 saniye

11.9 saniye Maksimum hız: 174 km/s

174 km/s Yakıt tüketimi : 6.3 litre/100 km

6.3 litre/100 km Boyutlar: 4.180 mm mm uzunluk / 1.775 mm genişlik / 1.500 mm yükseklik

Dacia Jogger TCe 110 7 Koltuklu Özellikleri Neler?

Dacia Jogger bu listedeki kuşkusuz en büyük ve en kullanışlı otomobil. 3. koltuk sırası ile bu fiyat bandındaki diğer otomobillerden ayrılan araç, arka sıra koltuklar yatırıldığında sunduğu 708 litrelik bagaj hacmiyle de oldukça iddialı. Yerden yüksek yapısıyla da SUV izlenimi veren otomobil, geniş aileler ya da doğada zaman geçirmeyi seven kişiler için iyi bir tercih olabilir.

Hacim: 999 cc

999 cc Silindir sayısı: 3

3 Güç: 110 HP

110 HP Tork: 200 Nm

200 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100 km/s hızlanma: 11.2 saniye

11.2 saniye Maksimum hız: 180 km/s

180 km/s Yakıt tüketimi : 6.1 litre/100 km

6.1 litre/100 km Boyutlar: 4.550 mm uzunluk / 2.012 mm genişlik / 1.689 mm yükseklik

Opel Frontera Elektrik 44 kWh Özellikleri Neler?

Listemizi Opel Frontera Elektrik ile tamamlıyoruz. Listetedeki üçüncü elektrikli araç olan Frontera, 1990'lı yıllarda ikonikleşen selefinin ismini geri döndürdü. Ülkemizde en çok satılan araçlar listesinde de kendisine yer bulan elektrikli SUV model, kampanyalı fiyatı ile satışlarını daha da artırabilir. Kampanya bittiğinde ise bu modelin fiyatının artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Elektrikli motor

Güç: 113 beygir

113 beygir Tork: 125 Nm

125 Nm Şanzıman: Tek vitesli redüktör şanzıman

Tek vitesli redüktör şanzıman 0-100 km/s hızlanma: 11.7 saniye

11.7 saniye Maksimum hız: 143 km/s

143 km/s Batarya hacmi: 44 kWh

44 kWh Enerji tüketimi : 18.5 kWh/100 km

18.5 kWh/100 km Menzil: 301 km

301 km Boyutlar: 4.385 mm mm uzunluk / 1.795 mm genişlik / 1.655 mm yükseklik

Editörün Yorumu

Ülkemizde otomobil fiyatları hızla artaken, artık fiyatlar 1 milyonun çok üzerine çıkmış durumda. Bu ekonomik koşullarda alabileceğimiz en uygun otomobiller ise yukarıdaki gibi sıralanıyor. A ve B segmentin egemenliğindeki bu listede elektrikli otomobilleri saymazsak maalesef Kia Picanto dışında otomatik vitesli araç da bulunmuyor. Otomatik vitesli araçlarda maalesef fiyatlar daha da yükseliyor. Ancak yakın zamanda uygun fiyatlı otomatik vitesli araç listesini de size sunmayı planlıyoruz.

Otomatik vites seçeneğini geride bıraktığımızda ise seçenekler gördüğünüz gibi artıyor. Eğer sınırlı bir bütçeniz varsa birçok farklı ihtiyaca hizmet eden bu araçlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Özellikle kampanyalı fiyatı ile Egea en iyi seçeneklerden birisi olabilir. Şehir içi kullanım için ise Kia Picanto yine iyi bir tercih olarak öne çıkıyor.