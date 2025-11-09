Daha Fazla Gideni Yok: En Uzun Menzilli Tesla Model Y Tanıtıldı!

Elektrikli otomobillerin en büyük problemi olan "menzil" sorunu giderek tarihe karışıyor. Zira artık 700-800 kilometre menzil değerleri markalar tarafından standart olarak sunulmaya başlandı. Bunun en güncel örneklerinden biri ise geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılan en uzun menzilli Model Y oldu. İşte 821 kilometre menzil sunan Tesla Model Y ve detayları...

821 Km Menzil: Rekor Kıran Model Y Tanıtıldı!

Tesla, Çin pazarında rekabeti kızıştıracak yepyeni bir Model Y versiyonuyla sahneye çıktı. Şirket, Model Y Long Range Rear-Wheel-Drive (RWD) adını verdiği yeni modeli 288 bin 500 yuan (yaklaşık 40 bin 500 dolar) fiyatla satışa sundu. Bu yeni versiyon Tesla’nın bugüne kadarki en uzun menzilli Model Y modeli unvanını aldı.

Yeni Model Y, 78,4 kWh kapasiteli CATL üretimi batarya paketi sayesinde CLTC standartlarına göre 821 kilometre (yaklaşık 510 mil) menzile ulaşıyor. Gerçek dünya koşullarına göre EPA çevrimiyle bu değer yaklaşık 357 mil (575 km) civarında. Bu ABD’de satışta olan Long Range AWD versiyonundan daha uzun bir menzil anlamına geliyor.

Modelin farkı yalnızca menzille sınırlı değil. Yeni Long Range RWD, adından da anlaşılacağı üzere arkadan itişli, yani yalnızca tek bir motorla çalışıyor. Bu yapı aracı daha hafif ve verimli hale getirerek menzili uzatıyor. Ayrıca daha uygun fiyat etiketiyle Tesla’nın Çin’deki en mantıklı seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tesla bu modelde donanımdan ödün vermemiş. İç mekân kalitesi, bilgi-eğlence sistemi ve güvenlik teknolojileri, üst seviye versiyonlarla aynı. Şirket ayrıca Çin pazarına özel olarak geliştirdiği Model Y L versiyonunu da sunuyor bu varyantta daha uzun dingil mesafesi, kaptan koltuklar ve ekstra konfor özellikleri bulunuyor.

Elon Musk, ABD pazarına bu Premium arkadan itişli versiyonu getirme konusunda henüz net bir plan olmadığını belirtse de, 2026 yılı civarında Model Y L’nin ABD’de satışa sunulma ihtimali üzerinde duruluyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...