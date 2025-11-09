Yeni Audi Q3 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Audi kompakt SUV pazarında güçlü oyuncularından bir olan Q3'ü yeniledi. Bu kapsamda markanın en çok satılan modellerinden biri olan Q3 yeni tasarımı ve dijitalleşen iç mekanıyla tüketicilere sunuldu. Peki yeni Audi Q3 teknik özellikleri ve fiyat listesi detayları neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Audi Q3 Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

Yeni Audi Q3 önceki nesline göre 46 mm daha uzun ve 10 mm daha geniş gövdesiyle iç mekânda daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yüksekliğin 10 mm azalmasıyla birlikte ağırlık merkezi yere daha yakın konumlanırken bu sayede araç daha dengeli bir sürüş karakteri kazanıyor.

Altıgen Singleframe ızgara, yatay hava girişleri ve ince LED farlarla desteklenen ön yüz, SUV’nin kaslı gövde hatlarıyla birleşerek dinamik bir görünüm oluşturuyor. Arka bölümdeki dijital OLED farlar ise Audi’nin karakteristik ışık imzasını öne çıkarıyor.

Yeni Q3’ün kabini tamamen dijital bir sürüş deneyimi sunacak şekilde yeniden tasarlandı. Konsolda 12,8 inç MMI Touch ekran ve 11,9 inç Audi sanal kokpit plus standart olarak yer alıyor. Vites kolunun direksiyonun sağına taşınmasıyla birlikte orta konsolda daha ferah bir alan oluşurken, yüksek akustik izolasyon sayesinde iç mekân sessizliği önceki nesle kıyasla belirgin şekilde artırıldı.

Opsiyonel SONOS Premium ses sistemi, 12 hoparlör ve 420 watt gücüyle dört farklı ses profili arasında geçiş imkânı sunarak müzik keyfini üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de satışa sunulan versiyon, 1.5 litrelik TFSI 150 HP motor ve 7 ileri S tronic otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip.

250 Nm tork üreten motor, 0’dan 100 km/s hıza 9,1 saniyede ulaşıyor ve maksimum 209 km/s hıza çıkabiliyor. Sönümleme kontrollü süspansiyon sistemi, seçilen sürüş moduna göre sertliği otomatik ayarlarken; Audi Drive Select sistemi Efficiency, Comfort, Dynamic, Balanced ve Individual olmak üzere beş farklı sürüş modu sunuyor.

Yeni Audi Q3 Fiyat Listesi

Q3 SUV 35 TFSI 150 HP S tronic: 4.018.796 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...