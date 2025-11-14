OPPO'dan 43 Saatlik Pil Ömrü Sunan Kulaklık Geliyor! ANC ve Dahası

OPPO'nun yeni kablosuz kulaklığı Enco Buds 3 Pro+'ın tanıtım tarihi belli oldu. Çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacak olan bu kulaklığın temel özellikleri de açıklığa kavuşturuldu. Cihaz oldukça uzun bir kullanım süresi sunmanın yanı sıra üst seviye ses deneyimi elde etmeye yardımcı olacak birçok özellikle gelecek.

OPPO Enco Buds 3 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni akıllı saati Enco Buds 3 Pro+, 18 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacak. Kulaklık, Bluetooth 5.3 desteği sunacak. Ayrıca video izlerken ya da oyun oynarken çok kritik öneme sahip olacak düşük gecikme modu da bulunuyor. Cihaz, IP55 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

OPPO Enco Buds 3 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Enco Buds 3 Pro+ aramalarda sesinizin karşı tarafa daha net bir şekilde gitmesine yardımcı olmak üzere her iki taraf için de ikişer mikrofonla birlikte gelecek. Cihazda bulunan şeffaflık modu sayesinde çevrenizden gelen sesleri duymaya devam edebileceksiniz. Örneğin birisi size seslendiğinde bir müzik dinliyor olsanız bile o kişiyi duyabiliyorsunuz. Bunun için kulaklığı çıkarmanıza gerek kalmayacak.

Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Bu özellik etkinleştirildiğinde dışarıdan gelen 32 dB'ye kadar gürültüyü azaltabilecek. Çok ses olan bir yerde bulunduğunuzda çevre seslerinin önemli bir kısmı giderilecek ve bu da dinlediğiniz şarkılara odaklanmanıza yardımcı olacak. Böylece odak noktanızda şarkının ritmi yer almaya devam edecek.

Enco Master Equaliser sayesinde basları çok daha güçlü bir şekilde duyabileceksiniz. Ayrıca orta ve yüksek frekansların daha çok ön plana çıkarılmasını sağlayarak sözleri daha anlaşılır bir hâle getirebileceksiniz. Bunların yerine kulaklığın varsayılan ses ayarını da kullanabileceksiniz. Bunu tercih ettiğinizde tüm frekansların dengeli olduğu bir ses deneyimi elde edeceksiniz.

Cihazın en şaşırtıcı tarafı muhtemelen pil ömrü olacak. Kulaklık, ANC kapalıyken 12 saate kadar pil ömrü sunacak. Şarj kutusuyla birlikte bu süre toplam 43 saate kadar çıkacak. Her kulaklıkta 58 mAh, şarj kutusu ise 440 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 10 dakikalık şarj ile 4 saat dinleme süresi elde edileceği söyleniyor. Bu arada geçtiğimiz ay tanıtılan OPPO Enco x3s'in 45 saate kadar oynatma süresi sunduğunu da belirtelim.