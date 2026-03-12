30.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 200 MP Kamerası Var

Energizer, yeni akıllı telefonu P30K Apex'in tanıtımını gerçekleştirdi. Dev batarya kapasitesi, etkileyici kamera özellikleri ve çok daha fazlası ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkan bu model, zorlu koşullar altında çalışan veya gün içinde yaşanabilecek beklenmedik durumlara karşı dayanıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Energizer P30K Apex'in Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,95 inç

6,95 inç Ekran Paneli: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

1080 x 2460 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 Ana Kamera: 200 MP + 50 MP + 5 MP

200 MP + 50 MP + 5 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Batarya Kapasitesi: 30.000 mAh

30.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 66W

66W Dayanıklılık Sertifikası: IP69K ve MIL-STD-810H

Energizer P30K Apex'te Kaç mAh Batarya Var?

Energizer P30K Apex, 30.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Standart akıllı telefonlarda genellikle 5.000 mAh batarya kapasitesi tercih edildiğini göz önünde bulunduracak olursak P30K Apex'in oldukça yüksek kapasite sunduğunu söyleyebiliriz. Telefonun üreticisine göre bir aya kadar (sürekli olarak kullanılmadığı sürece) pil ömrü sağlıyor.

Böylesine büyük bir bataryayı şarj etmenin ne kadar zaman alacağınızı tahmin edebiliyorsunuzdur. Energizer, bunu göz önünde bulundurarak 66W hızlı şarj desteği sunmayı tercih etti. Elbette ki böylesine yüksek bir batarya kapasitesi için yeterli sayılmaz ancak kabul edilebilir seviyede olduğunu söylemek mümkün. Büyük bir olasılıkla pil sağlığı açısından böyle bir yol izlendi.

Energizer P30K Apex'in İşlemcisi Nedir?

Telefonda MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5GHz Arm cortex-A78 ve dört adet Arm Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. PUBG Mobile'ı yüksek grafik ayarlarında sorun yaşamadan oynayabilirsiniz. Ayrıca Genshin Impact gibi oyunları da orta ayarlarda kasmadan oynayabilirsiniz ancak yüksek ayarlarda biraz sorun yaşayabilirsiniz.

Energizer P30K Apex, Kaç GB RAM ve Depolama Sunuyor?

Energizer P30K Apex, 12 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB seçeneği mevcut. Yüksek depolama alanı özellikle internet olmadığında izlemek / dinlemek için video ve şarkı indirenler için büyük avantaj sağlıyor ancak çok sayıda yüksek kaliteli video çekip bunları cihazınızda tutuyorsanız depolama alanı bir süre sonra yeterli gelmeyebilir.

Energizer P30K Apex Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, IP69K sertifikasına sahip. Bu, toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor fakat bu size telefonun su geçirmez olduğunu düşündürmesin. Özellikle deniz suyundan uzak tutulmasında fayda var. Öte yandan telefon MIL-STD-810H askeri dayanıklılığa sahip. Bu da çok zorlu şartlar altında bile dayanıklılığını koruyabileceği anlama geliyor. Gün içinde yaşanabilecek düşme ve bir yere çarpma gibi kazalardan etkilenmeyecektir ama üzerinden kamyon geçtikten sonra bile sağlam kalmasını beklememek gerek.

Energizer P30K Apex'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Buna da 50 ve 5 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera destekliyor. Ön yüzeyde de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Elbette ki yüksek çözünürlük her şey değil, henüz örnekler sunulmadığı için kalite konusunda yorum yapmak pek mümkün değil.

Energizer P30K Apex, Türkiye'de Satılacak mı?

Energizer; Samsung, Xiaomi ve Apple gibi markaların aksine küresel çapta faaliyet yürütmüyor. Hedef kitlesi daha küçük. Geçmişte de yüksek batarya kapasitesine sahip akıllı telefonları Türkiye'ye gelmedi. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda ne yazık ki Energizer P30K Apex'in Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça düşük kalıyor.

Energizer P30K Apex'in Fiyatı Ne Kadar?

Energizer P30K Apex için 399 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu miktar, güncel kurla 20 bin 393 bin TL'ye denk geliyor. Elbette ki Türkiye'ye gelmesi hâlinde masraflar ve vergilerle birlikte fiyatında önemli bir artış meydana gelmesi kaçınılmaz olur. Bu da onu nispeten bütçe dostu sayılabilecek bu fiyattan oldukça uzaklaştırır.

Editörün Yorumu

Energizer'ın bu telefonu bana göre özellikle zorlu şartlarda çalışan kişilere hitap ediyor. Dev bataryası sayesinde şarjı günlerce gidiyor ki bu acil durumlarda hayat kurtarıcı bile olabilir. Öte yandan segmentine göre iyi bir işlemcisi bulunuyor. Dayanıklılığı da göz ardı edilmemesi gereken bir artı olarak öne çıkıyor. Tabii, böylesine bir telefon ağırlık ve benzeri unsurlardan dolayı günlük kullanım için pek uygun değil. Yine de bunlardan birine sahip olmak fena olmazdı.