Honor'un Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı! 8000 mAh Bataryası Var

Honor marka amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber gizemli telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon, yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. Bu sayede cihazın uzun pil ömrü sunması sağlanacak.

Honor'un Gizemli Telefonunun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ekran Boyutu: 6,36 inç

6,36 inç Kablosuz Şarj: Destekleyecek.

Destekleyecek. Ultrasonik Parmak İzi Sensörü: Destekleyecek.

Destekleyecek. Periskop Telefoto Kamera: Bulunacak.

Honor'un üzerinde çalıştığı gizemli teleofnun ismi henüz belli değil ancak Magic serisine ait olacağı söyleniyor. Amiral gemisi segmentte konumnacak bu cihazda ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, kullanıcıların cihazlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak. Telefon ayrıca kablosuz şarj desteğine de sahip olacak.

Honor'un Gizemli Telefonunda Kaç mAh Batarya Olacak?

Amiral gemisi telefon, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip oalcak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız. Karşılaştırma yapmak gerekirse Honor Magic 8 Pro'da 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni telefonda da 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Honor'un Gizemli Telefonunun Ekranı Nasıl Olacak?

Telefonun 6,36 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. Cihaz, yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Magic 8 Pro'da 6,71 inç ekran boyutu, 1256 x 2808 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık ve OLED ekran mevcut. Yeni telefonda da 6000 nit civarı bir parlaklık değeri bulunabilir. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Honor'un Gizemli Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor'un yeni telefonunun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Türkiye'de Honor marka çok sayıda telefon satılıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Şu anda 5000 mAh batarya kapasitesine sahip bir telefon kullanıyorum. Oyunda veya sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Honor'un yeni telefonu ise 8.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bunun çok önemli bir avantaj olacağını düşünüyorum.