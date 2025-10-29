Enes Batur YouTube’a Geri Döndü!

2012 yılında YouTube kanalını açarak içerik üretmeye başlayan Enes Batur, kısa sürede Türkiye’nin en tanınan dijital içerik üreticilerinden biri haline geldi. Yıllar boyunca milyonlarca izlenmeye ulaşan Batur, son dönemlerdeyse içerik üretmeyi bırakıp sessizliğe çekilmişti. Hatta geçtiğimiz haftalarda 16 milyonu aşkın abonesi bulunan YouTube kanalının önce adını değiştirmesiyle, sonrasında ise kapatmasıyla yeniden gündeme geldi.

Bu yaptığıyla takipçilerini şaşkına çeviren Batur, sonrasında konuyla ilgili bir açıklama bile yapmamıştı. Kısa süre önce ise kanalını yeniden aktif hale getirerek geri döndü.

Enes Batur'un YouTube Kanalı Yeniden Aktif Hale Geldi

Yaklaşık 16 milyon 400 bin abonesi bulunan Enes Batur’un YouTube kanalı kapatıldığı dönemde tamamen erişime kapalıydı. Ancak kısa bir süre önce kanalın yeniden açıldığı ve videoların tekrar erişilebilir hale geldiği görüldü. Batur, bu süreçte Instagram hesabındaki paylaşımlarının büyük kısmını da silmişti. Ünlü YouTuber’ın özel hayatında bazı sorunlar yaşadığı iddia ediliyor.

Son zamanlarda Enes Batur’un sosyal medya hesaplarında yapay zekâ ile oluşturulmuş anime tarzı görseller paylaşmaya başladığı dikkat çekiyor. Daha önce bu tür paylaşımlara anlamlar yüklediğini ifade etmişti. Ünlü içerik üreticisinin YouTube kanalında yeniden aktif bir şekilde içerik üretip üretmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz. Popüler ismin bir açıklama yapması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.