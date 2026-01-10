Binek Doblo Yenilendi: Fiat QUBO L Tanıtıldı!

FIAT, uzun süredir Türkiye’de özellikle kalabalık ailelerin ve çok yönlü kullanım arayan sürücülerin radarında olan bir boşluğu yeni modeliyle doldurmaya hazırlanıyor. QUBO L, resmi olarak Doblo adını taşımasa da sunduğu iç hacim, modüler koltuk yapısı ve kullanım karakteriyle “binek Doblo” arayan kullanıcıları doğrudan hedefliyor. İşte detaylar...

Binek Doblo Ruhu Devam Ediyor: Fiat QUBO L Tanıtıldı!

Yeni FIAT QUBO L iki farklı gövde seçeneğiyle sunuluyor. 5 koltuklu versiyon 4,40 metre, 7 koltuklu versiyon ise 4,75 metre uzunluğa sahip. 7 koltuklu modelde ikinci sırada üç adet bağımsız ve ayarlanabilir koltuk, üçüncü sırada ise raylar üzerinde hareket eden ve tamamen çıkarılabilen iki koltuk bulunuyor.

Bu yapı sayesinde araç içinde tam 144 farklı koltuk kombinasyonu oluşturulabiliyor. Pratiklik tarafında da QUBO L oldukça iddialı. Araç genelinde 27 farklı saklama alanı yer alırken, katlanabilir ön yolcu koltuğu sayesinde 3 metreye kadar yükleme uzunluğu elde edilebiliyor.

Bu özellik, uzun veya hacimli eşyaların taşınmasını son derece kolaylaştırıyor. Model, POP, ICON ve LA PRIMA olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Renk seçenekleri arasında Gelato White, Cinema Black, (RED), Foresta Green ve Riviera Blue yer alıyor.

FIAT QUBO L, motor gamı açısından da geniş bir yelpaze sunuyor. Dizel tarafında 100 HP ve 130 HP manuel, 130 HP otomatik seçenekler bulunuyor. Dizel versiyonlar, tam depo ile 900 kilometreye varan menzil sunarak uzun yol yapan aileler için önemli bir avantaj sağlıyor. Buna ek olarak 110 HP’lik benzinli motor da ürün gamında yer alıyor.

FIAT QUBO L için sipariş süreci Ocak 2026’da başlayacak ve yeni modelin 2026’nın başlarında FIAT yetkili satıcılarında yer alması bekleniyor. Resmi olarak Doblo’nun devamı olmasa da QUBO L sunduğu alan, esneklik ve motor çeşitliliğiyle “binek Doblo” arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

