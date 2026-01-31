599 TL Değerindeki Oyun Bedava Oluyor! Tarih Verildi

Her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games, oyuncuların hiçbir şekilde ücret ödemeden oldukça uzun bir süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesine olanak tanıyor. Şirketin çok yakında bedava olarak sunacağı oyun ise bulmaca türünü sevenlere hitap edecek. Ayrıca bir oyun için hediye de dağıtılacak.

Botany Manor Ücretsiz Olacak

Epic Games, Botany Manor isimli oyunu bedava olarak dağıtacağını duyurdu. Oyuna 5 Şubat tarihinde tamamen ücretsiz olarak erişilebilecek. Oyuncuların fırsatı değerlendirmesi için 7 gün süresi olacak. Takvimler 12 Şubat 2026'yı gösterdiğinde oyun tekrar ücretli hâle gelecek. Dolayısıyla oyunun belirtilen tarih aralığında mutlaka kütüphaneye eklenmesi gerekecek.

Şirketin sürprizleri bu oyunla sınırlı kalmayacak. Bu oyuna ek olarak Pixel Gun 3D için "Zehirli Retro" seti bedava dağıtılacak. Bu set normalde 599,99 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 5 Şubat'tan itibaren eğer 7 gün içinde seti alırsanız sete sahip olmak için ödeme yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Zehirli Retro setin içeriğini bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse bu sette zehirli dijital şafak, zehirli lazer döngüü ve zehirli dalga nabızlayıcı bulunuyor. Set içindeki her silah yeniden dengelendi. Zehir etkisi çok daha yüksek olan bu silahlar sayesinde her savaşta diğer oyuncular üzerinde çok daha etkili bir güç hâline gelebiliyorsunuz.

Botany Manor Nasıl Bir Oyun?

PC'de oynanabilen simülasyon oyunları arasında yer alan Botany Manor, 1890 yılında geçiyor. Oyunda botanik araştırma kitabını tamamlamaya çalışan Arabella Greene isimli bir karakteri yönetiyoruz. Oyun boyunca bir İngiliz malikanesini keşfediyor, nadir bitki türlerini nasıl yetiştireceğimizi araştırıyoruz.

Geniş bir kırsal alan sunan bu oyunda keşfedilecek birçok oda bulunuyor. Malikanede kitaplar, posterler, mektuplar ve Viktorya Dönemi'ni yansıtan aletler de dahil olmak üzere keşfedilebilecek çok fazla ipucu bulunuyor. Oda oda gezdikçe Arabella'nın hayatı hakkında da önemli bilgiler ediniyor, bilimsel kariyerinde karşılaştığı zorlukları öğreniyoruz.

Botany Manor Minimum Sistem Gereksinimleri