Doya Doya Oynayacağınız İki Oyun Yakında Epic Games'te Ücretsiz Olacak
Epic Games her hafta olduğu gibi gelecek haftada da kullanıcılara ücretsiz oyunlar hediye edecek. Gelece haftanın oyunları ise Backpack Hero ve Figment olacak.
Epic Games, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar ve cazip indirimlerle oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir popüler oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan platform, şimdi de önümüzdeki hafta oyunseverlerin kütüphanelerine ekleyebileceği yeni ücretsiz oyunlarını duyurdu. İşte detaylar.
Backpack Hero ve Figment Epic Games'te Ücretsiz Olacak
Epic Games Store, gelecek hafta da oyuncuları sevindirecek iki ücretsiz oyunla karşımıza çıkacak. Kullanıcılar, Backpack Hero ve Figment isimli oyunları yakında ücretisiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Söz konusu yapımlar, 3 ila 10 Temmuz tarihleri arasında Epic Games'te ücretsiz olacak. Ayrıca 3 Temmuz tarihine kadar bu hafta ücretsiz olarak sunulan Sable oyununu da kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.
Öte yandan gelecek haftanın her iki oyunu da Steam'deki inceleme notlarında binlerce "Çok Olumlu" incelemesine sahip. Strateji ve roguelike türlerini buluşturan Backpack Hero, yalnızca savaş mekaniğiyle değil, aynı zamanda envanter düzenlemeye dayalı oynanışıyla öne çıkıyor.
Oyuncular, topladıkları eşyaları çantalarında en verimli şekilde yerleştirerek zorlu düşmanlara karşı avantaj elde etmeye çalışıyor. Yüzlerce farklı eşya ve her seferinde değişen harita yapısıyla oyun, tekrar oynanabilirlik açısından oldukça zengin bir deneyim sunuyor.
Bir diğer ücretsiz yapım olan Figment ise, oyuncuları insan zihnini sembolize eden gerçeküstü bir evrene davet ediyor. Elle çizilmiş sanat tarzı, bulmaca öğeleri ve ritmik dövüş sahneleriyle dikkat çeken oyun, aynı zamanda müzikal anlatımıyla da farklı bir atmosfer yaratıyor. Figment, hem görsel hem tematik derinliğiyle öne çıkan bir aksiyon-macera deneyimi sunuyor.
Backpack Hero ve Figment Nasıl Ücretsiz Oynanır?
- Epic Games Store'u açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunların sayfasını görüntüleyin.
- Sable oyununu aratın.
- "Yükle" butonuna basın.
Backpack Hero Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i3 veya eşdeğeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 3.3 destekli bir GPU
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- DirectX: Sürüm 10
Figment Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10
- İşlemci: Intel Core i3 3.0 GHz veya eşdeğeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 240 / Radeon HD 5570
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Ünlü Açık Dünya Oyunu Yakında Epic Games'te Ücretsiz Olacak!
Epic Games her hafta olduğu gibi gelecek haftada da kullanıcılara ücretsiz oyun hediye edecek. Bu haftanın oyunu ise ünlü açık dünya yapımı Sable olacak.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Epic Games'in ilerde hangi oyunları ücretsiz olarak sunmasını istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...