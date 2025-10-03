Epic Games, Steam'in Sevilen Özelliğini Sundu! Zaman Kazandıracak

Epic Games'e oyuncuların en çok istediği özelliklerden biri geldi. Yeni özellik sayesinde satın aldığınız oyunları piyasaya sürülür sürülmez oynama imkânına sahip olacaksınız. Oyun çıktıktan beklemenize gerek kalmayacak, indirme işlemini çok önceden gerçekleştirebileceksiniz ancak bu özelliğin bazı sınırlamaları bulunuyor.

Epic Games'e Ön Yükleme Özelliği Geldi

Epic Games, son yaptığı duyuruda geliştiricilerin artık ön yüklemeye izin verebileceğini duyurdu. Bu da oyuncuların artık bazı oyunları piyasaya sürülmeden önce indirmesine imkân tanıyor. Geliştirici eğer kendi oyununun önceden yüklenmesine izin verirse o oyunu çıkışından beş gün öncesine kadar indirebileceksiniz.

Açıklamaya göre ön yükleme seçeneği sunan oyunlar, özel bir simgeye sahip olacak. Bu da onları fark etmenizi oldukça kolay bir hâle getirecek. Şu anlık ön yükleme desteği sadece Windows'a özel. macOS sürümü için henüz böyle özellik söz konusu değil. Mac kullanıcılarının ne zaman ön yükleme özelliğinden faydalanabileceği ise belirsizliğini koruyor.

Bu arada ön yükleme özelliğinin bazı oyunları önceden indirmeye izin vermesi, oyunun hemen oynanmaya başlanacağı anlamına gelmiyor. Ön yükleme sadece oyunu önceden yüklemenizi mümkün kılıyor. Oyun piyasaya sürülmeden önce oynamaya başlamanız mümkün değil. Bu özellik size sadece oyun çıkışını gerçekleştirdikten sonra indirme işleminin tamamlanmasını beklememe avantajı sunuyor.

Oyunu önceden indirmeyenler, piyasaya sürüldükten sonra indirme işleminin tamamlanması için beklemek zorundayken siz ön sipariş verdiğiniz oyunu doğrudan oynamaya başlıyorsunuz. Uzun zamandır Steam'de mevcut olan bu özellik, internet hızı düşük olan kişilerin indirme işlemini günler öncesinden gerçekleştirmesine olanak tanıyarak zaman kazanmalarını sağlıyor.

Epic Games'e gelen bu özellikten faydalanılabilecek ilk oyunlardan birinin Battlefield 6 olması bekleniyor. Oyun, büyük oyun platformlarında ön yüklemeye açılacak. Bu seçeneğin sunulduğu platformların arasında Epic Games'in de olması muhtemel görünüyor. Yeni özelliği kullanmak için istemciyi en son sürüme güncellemeniz gerektiğini de ayrıca belirtelim.